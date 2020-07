Výběr z médií: leteckých spojů z Česka přibývá, Praha bez hracích automatů a dobíjení elektrokol

Po karanténní odmlce se z Česka přímou leteckou linkou dostanete do 36 zemí. Letecké dopravě se věnuje Mf Dnes. Server ZDopravy.cz informuje o možnosti nabíjet elektrokola v přístavu Hluboké nad Vltavou, kudy vede jedna z nejpopulárnějších cyklostezek země. A Hospodářské noviny se věnují zákazu hracích automatů v Praze. Zmizet by měly do tří let. Více se dočtete ve výběru z médií, který připravil Radiožurnál. Praha 6:51 31. července 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Leteckých spojů z České republiky do zahraničí znovu přibývá. | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Mf Dnes

Nebe ožilo, píše v titulku Mf Dnes. Leteckých spojů z České republiky do zahraničí znovu přibývá, lidé už se po karanténní odmlce dostanou do 36 zemí. A letenky jsou za výhodné ceny - do oblíbených destinací se dát letět levněji než v loňském roce. Nejvíc pestrá je nabídka letů v rámci Evropy - bez problémů je možné z českých letišť odcestovat do Paříže nebo Londýna. Třeba do Španělska lze pak z Česka odletět hned na osm míst, létá se i na oblíbené řecké ostrovy. Letecké společnosti dopraví lidi i do Asie, třeba do jihokorejského Soulu - ten je zároveň nejvzdálenějším místem, kam se dá z Česka přímým letem dostat.

ZDopravy.cz

Cyklisté si můžou nově dobíjet elektrokola v přístavu v oblíbené Hluboké nad Vltavou. Pro řidiče plavidel pak funguje nová mobilní aplikace s užitečnými radami. Novinkám, které spustila státní správa a využít je můžou nejen teď o prázdninách lidé na vodě i na souši, se věnuje server ZDopravy.cz. Veřejnou nabíječku elektrických kol v přístavu Hluboká nad Vltavou osadilo Ředitelství vodních cest. Přes Hlubokou vede jedna z nejvytíženějších tuzemských cyklostezek z Českých Budějovic do Purkarce.

Hospodářské noviny

Automaty v Praze skončí do tří let, magistrát chystá jejich úplný zákaz. Informují o tom Hospodářské noviny. Vedení hlavního města tak reaguje na jednání provozovatelů, kteří i přes zákaz heren našli skulinu v pravidlech a hrací automaty jsou v jejich podnicích ve velkém množství i teď. Podle spolku Občané proti hazardu jsou takových případů v Praze desítky. V některých pražských podnicích jsou třeba pouze tři kola štěstí, zbytek prostoru vyplňují hrací automaty. Kola štěstí jsou tam ale často jen formálně, vysvětlují Hospodářské noviny. Nikdo na nich nehraje - chybí jim obsluha a od hraní odrazuje výše minimální sázky, která je v hodnotě 10 tisíc korun.

Lidové noviny

Klíčovou roli pro zdolání podzimní vlny koronaviru budou hrát v Česku praktičtí lékaři, píšou páteční Lidové noviny. Právě praktici totiž určí, kteří pacienti jsou nákazou nejohroženější a bude je proto potřeba testovat přednostně. Tento postup je součástí národní strategie testování ministerstva zdravotnictví. List taky přináší data o tom, za jak dlouho se testovaní dozví výsledek. Ten samý den jej zná zhruba polovina otestovaných.