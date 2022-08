Výběr z médií: odměny úředníků na ministerstvech, výroba energie na vinicích a návrat syslů do Podyjí

V českém tisku se v sobotu dočtete o pololetních odměnách úředníků a jejich výši na ministerstvech. Odměny rozebírá Mf Dnes. Deník informuje o možnostech výroby energie na vinicích, a Právo upozorňuje na návrat syslů do Podyjí. Více se dočtete v sobotním výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 6:48 20. srpna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Sysel je v Česku kriticky ohrožený | Foto: Martina Aubrechtová | Zdroj: Pixabay

Mf Dnes

Ministerstva rozdala pololetní odměny úředníkům. Nejvyšší udělilo ministerstvo vnitra, píše Mf Dnes. Vnitro udělilo třem zaměstnancům odměnu každému přes čtvrt milionu korun za práci při migrační krizi a taky za práci v Ústředním krizovém štábu.

Podle deníku jsou nejvyšší odměny na vnitru nižší než strop za ministryně z hnutí ANO Aleny Schillerové. Během jejího vedení ministerstva financí dostali dva náměstci za rok 2020 odměnu každý 715 tisíc korun. Dvě ministerstva podle deníku žádné odměny neudělila, a to konkrétně ministerstvo průmyslu a obchodu a ministerstvo zahraničí.

Deník

Pole v Česku by mohla mít dvojí využití. Na vinice, chmelnice nebo třeba do ovocných sadů by se mohly nainstalovat speciální solární panely, tak aby plodiny měly dost světla, ale zároveň aby fotovoltaika vyráběla elektřinu. Téma rozebírá Deník. Zemědělcům by se tak mohly snížit výrobní náklady. Podle Deníku se takové projekty už realizují třeba v Německu. V Česku tomu ale zatím brání zákon.

Právo

Do Podyjí se po padesáti letech vrátil sysel obecný - jeden z nejohroženějších živočišných druhů u nás. Informoval o tom deník Právo. Stádo syslů je na Havranickém vřesovišti u Hnanic. Právo upozorňuje, že se sysli přestěhovali na toto místo kvůli tomu, že místní pastvu spásají koně, kterým se podařilo změnit skladbu trávníků. Havranické vřesoviště se proto stalo vhodným útočištěm právě pro sysli a podle deníku by se tam začali rozmnožovat.