Výběr z médií: odpady u popelnic před Vánoci, doručování balíčků z Číny i výměna kotlů

U kontejnerů se před Vánoci objevuje rekordní množství papíru i skla. Důvodem je i nakupování přes e-shopy, píší pondělní Lidové noviny. Pošťáci mají problémy s doručováním balíčků z čínských internetových obchodů. Mají je dávat do schránky, kam se ale často nevejdou, informuje MF Dnes. Některé domácnosti musí do dvou let vyměnit kotle. Podle deníku Právo jim jinak hrozí pokuta 50 tisíc korun. Více ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:01 23. prosince 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pokud musí lidé ujít ke kontejneru delší cestu, jejich ochota třídit klesá (ilustrační foto) | Zdroj: Profimedia

Mf Dnes

Česká pošta si neví rady s doručováním balíků z čínských e-shopů, všímá si Mf Dnes. Zásilky totiž nemají statut balíku a pošťáci by je proto měli doručovat do schránek jako klasický dopis. Balíky se ale do schránek nevejdou. Pošťáci pak neví, co se zásilkou dělat.

Česká pošta má problémy s balíčky z Číny. Často jim chybí směrovací číslo nebo nejde načíst adresa Číst článek

Zásilky z čínských e-shopů s bezplatnou dopravou mívají velikost balíku, e-shop si ale u České pošty zaplatil zacházení jako s obyčejným psaním. Pošťáci ale nemají žádný pokyn, jak s takovou zásilkou zacházet, a proto často používají nouzová řešení.

Jak popisuje Mf Dnes, pokud se pošťák nedozvoní na majitele, balík často končí položený u dveří, přilepený na dveře nebo přivázaný na plotě. Balíček se tak často může poškodit. U čínských e-shopů ale není pojištěný, proto za něj pošta neručí.

Hospodářské noviny

Česká armáda letos rekordně nakupovala. Ministerstvo obrany koncem roku uzavřelo několik smluv na pořízení armádní techniky v řádech miliard korun. Podle Hospodářských novin si ale někteří čeští zbrojaři stěžují, že je stát nezapojil do více zakázek. V nich by zajišťovaly hlavně servisní služby. Obrana ale kritiku odmítá.

Podle dohody zbrojařů s ministerstvem obrany by zahraniční firmy měly zapojit do svých dodávek pro stát z 30 procent i tuzemské podniky - například ve výrobě náhradních dílů nebo v opravách. To se týká například nákupu vrtulníků od americké firmy Bell.

Společnost Aero Vodochody s ní má sice podepsané memorandum, podle Hospodářských novin zatím ale není jisté, jestli bude náhradní díly vůbec dodávat. Ministerstvo obrany kritiku odmítá.

Lidové noviny

Češi o Vánocích vyhazují rekordní množství obalů. Nadměrné množství papíru, plastu i skla se navíc u popelnic objevuje už před svátky kvůli stále častějším nákupům přes e-shopy. Tématu se věnují Lidové noviny.

Každý třetí Čech vysloužilé zářivky netřídí, ale hází do popelnice. Mohou obsahovat toxickou rtuť Číst článek

Například podle společnosti AVE, která sváží odpad v Praze, větší množství obalů se u popelnic objevuje už v listopadu. Nejvíc odpadu tvoří kartonové krabice od dárků a taky sklo od alkoholu. Podle Lidových novin je to podobné i v Brně. Podle společnosti SAKO Brno se navíc před Vánocemi zvyšuje množství odpadu i ve sběrných dvorech, kam lidé odvážejí spotřebiče nebo nábytek.

Právo

Stovky tisíc domácností budou muset do dvou let vyměnit své staré kotle na tuhá paliva. Upozorňuje na to deník Právo. Pokud by lidé nevyhovující kotle dál používali, hrozí jim pokuta až 50 tisíc korun. Jejich výměnu stát podporuje takzvanými kotlíkovými dotacemi.

Jen ve třetí vlně dotací, která je teď spuštěná, zájemci o nový kotel podali přes 40 tisíc žádostí. Na výměnu kotlů ministerstvo životního prostředí letos vyhradilo přes tři miliardy korun, v listopadu pak ale částku navýšilo o další dvě miliardy, informuje deník Právo.