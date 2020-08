Výběr z médií: klesající počet odposlechů, návrat perlorodek do českých řek i klesající ceny ořechů

Mf Dnes

Stavbu nové budovy zahájili v ženské věznici ve Světlé nad Sázavou. Kapacita tak naroste o 168 míst. Vznikne tam i specializované oddělení pro drogově závislé nebo nové návštěvnické centrum. Tématu se věnuje Mf Dnes. Nová budova má následovat západní trendy. V jedné ložnici budou dvě až čtyři odsouzené. Každá má mít prostor šest metrů čtverečních.

Ekonom

V Česku chátrají továrny za biliony. To je titulek týdeníku Ekonom. Podle databáze vládní agentury CzechInvest čeká na opravu tři tisíce továren, zemědělských statků, ale i vojenských areálů.

E15

S pandemií koronaviru klesají i světové ceny ořechů. A to kvůli uzavření hotelů, vináren nebo barů. S tím zmizela i odvětví, která poptávala nejvíce ořechů. S tímto tématem přichází ekonomický deník E15.

Lidové noviny

Do českých řek se možná vrátí perlorodky. Ty se kvůli znečištění řek nemnoží a pomalu mizí. Čeští a rakouští vědci ale vypěstovali v poloumělém chovu novou generaci, kterou teď vysazují do řeky Malše. Zatím jen několik desítek, připravených ale mají 1700 mláďat. To je téma Lidových novin.

Právo

Počet odposlechů klesá. A cílí hlavně na drogové gangy - informuje čtvrteční Právo, které získalo analýzu policejního prezidia. Z té vyplývá, že loni policie odposlouchávala 5319 telefonních linek, mobilů nebo internetové komunikace. To je meziročně o 418 odposlechů méně. Celkem policie loni odposlouchávala 2952 lidí. Nejčastěji o odposlechy žádali soudy detektivové z Národní protidrogové centrály.