Výběr z médií: odškodnění za chyby justice, nákup nemovitostí v cizině a vypuštění přes 6000 housenek

V českém tisku se v pátek dočtete, že stát loni zaplatil za omyly státních zástupců a soudců rekordní částku. Informuje o tom deník E15. Češi se podle Hospodářských novin vrhli na nemovitosti v cizině. A ochránci přírody vypustili víc než šest tisíc housenek vzácného druhu motýla, píše Právo. Více si přečtěte ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:30 8. dubna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Chyby justice stály ministerstvo spravedlnosti od roku 2012 celkem téměř 1,2 miliardy korun, píše deník E15 (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

E15

Stát loni zaplatil za omyly státních zástupců a soudců rekordní částku, a to téměř 150 milionů korun. Píše o tom deník E15. Největší položkou byly náhrady za protizákonná obvinění. Lidé a firmy se ale domohli odškodnění třeba i za nepřiměřenou délku soudního řízení.

Rodiče malých dětí zřejmě budou mít nárok na další dva měsíce volna, návrh připravuje resort práce Číst článek

Mf Dnes

Zaměstnavatelé mají obavy z nového návrhu na extra volno pro rodiče malých dětí. To je téma Mf Dnes. Plán lidovců počítá s tím, že by zaměstnané matky a otcové měli nárok na celkem dva měsíce volna navíc. Ty by si mohli vyčerpat postupně do osmi let věku dítěte. V průměru by to vycházelo na týden volna ročně navíc. Firmy by tak musely ve větším řešit záskoky a přibyla by jim administrativa.

Hospodářské noviny

Češi se vrhli na nemovitosti v cizině, to je titulek Hospodářských novin. Podle nich je to jednak kvůli ruské invazi na Ukrajinu. Lidé totiž přemýšlejí nad tím, kam by mohli utéct v případě, že by jednou válka přišla i do Česka. Druhý důvod je čistě ekonomický. Apartmán nebo dům v cizině si pořizují jako investici. Nejčastěji Češi zvažují nákup nemovitosti v Chorvatsku, Itálii nebo Španělsku.

Seznam Zprávy

Moravská společnost Aircraft Industries, která v Kunovicích vyrábí dopravní letouny, přišla o dodávku motorů do svých strojů L-410. Píše o tom server Seznam Zprávy. Jeho reportéři zjistili, že za to může válka na Ukrajině a současné obchodní restrikce. Leteckou firmu totiž formálně vlastní ruská společnost. Motory nakupuje od amerického výrobce, který teď dodávky přerušil.

Právo

Ochránci přírody vypustili ve dvou lesích na Kolínsku víc než šest tisíc housenek vzácného druhu motýla - hnědáska osikového. Dočtete se o tom v pátečním Právu. Speciální záchranný program má zajistit, aby tento druh nezmizel z české krajiny úplně. Přežívá totiž jen v Dománovickém a Žiželickém lese. A poslední roky byly pro motýla hodně kritické.