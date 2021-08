Výběr z médií: odškodnění kvůli kůrovci, uhlíková stopa za českého předsednictví i pojistky nemovitostí

V českém tisku se v úterý dočtete, že mezi majitele lesů, které zasáhla kůrovcová kalamita, rozdělí vláda 3,6 miliardy korun. Pokryje to ale jen malou část škod, píše Deník N. Při snahách Česka o snižování emisí může podle deníku E15 hrát důležitou roli i předsednictví v Radě EU. V té době se bude dál vyjednávat o legislativě, která zaváže členské země ke snižování uhlíkové stopy. Více se dočtete ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 6:53 31. srpna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Mezi majitele lesů, které zasáhla kůrovcová kalamita, rozdělí vláda 3,6 miliardy korun. Pokryje to ale jen malou část škod, píše Deník N (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Mf Dnes

Náborové příspěvky nebo bydlení nabízí české nemocnice zdravotníkům, aby přilákaly nový personál. Tématu se věnuje Mf Dnes. Například v pohraničních oblastech s Německem a Rakouskem často zdravotníci dojíždějí do zahraničí za lepšími pracovními podmínkami. Třeba v Ústeckém kraji chybí aktuálně v nemocnicích zřizovaných krajem 150 lékařů a víc než 400 sester.

Deník N

Mezi majitele lesů, které zasáhla kůrovcová kalamita, rozdělí vláda 3,6 miliardy korun. Podle expertů ale pokryje jen malou část celkových škod, všímá si úterní Deník N. Nové kolo odškodného bude vláda vyplácet zpětně za loňský rok, ve kterém byla kůrovcová kalamita vůbec nejvážnější. Stát přitom pro lesníky na obnovu poničených porostů vyčlenil skoro o polovinu míň než pro rok 2019.

E15

Při snahách Česka o snižování emisí může hrát důležitou roli i nadcházející předsednictví v Radě EU. V době předsednictví se bude dál vyjednávat o legislativě, která zaváže členské země ke snižování uhlíkové stopy. Příští česká vláda tak může ovlivnit směřování Evropské unie k ekologičtějším zdrojům nebo změny v elektromobilitě, píše deník E15.

Právo

Zdražování stavebních materiálů může zahýbat i s pojistkami. To je téma deníku Právo. Pojistka nemovitosti má fungovat tak, že pokud by došlo k totálnímu zničení, mohl by z ní poškozený postavit podobnou stavbu. Některé materiály ale za posledního půl roku zdražovaly o desítky až stovky procent a nová nemovitost by tak mohla vyjít mnohem dráž, než jak je naceněná v rámci pojistky.

Lidové noviny

Středoškolský obor kybernetická bezpečnost má v Česku první absolventy. Nový obor by měl vychovávat odborníky, kteří zvládnou zajistit bezpečnost například nemocnic nebo škol. Tématu se věnují Lidové noviny. Žáci se učí například napadat bezpečnostní systémy a takovým útokům taky čelit. Musí zvládnout ale i programování nebo právo, které s kybernetickou bezpečností souvisí.