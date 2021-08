Výběr z médií: odškodnění za nákazu covidem, nález 6000 let starých koster a cesty do Chorvatska

Sobotní Mf Dnes píše o nálezu 6000 let starých koster, které mohou nyní slezští vědci zkoumat. Server zDopravy.cz informuje o konci dopravních omezení na železnici do Chorvatska. Deník Právo zase přináší podrobnosti o lidech, kteří žádají o odškodné za to, že se nakazili covidem na pracovišti. Hlavní skupinou, která o odškodnění žádá, jsou zdravotníci. Více si přečtěte ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 8:28 14. srpna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zdravotníci v ochranných oblecích u covidového lůžka v nemocnici ve Slaném (foto z 13. října 2020) | Foto: David W. Černý | Zdroj: Reuters

Mf Dnes

Archeologové našli v Neplachovicích na Opavsku dvě kostry staré přes 6000 let. Jsou tak nejstarší, jaké doposud slezští vědci zkoumali, píše sobotní Mf Dnes.

Díky unikátně zachovaným pozůstatkům, které archeologové vykopali na místě budoucího školního hřiště, navíc budeme mít v budoucnu více informací o tom, jak vypadali nebo jaké nemoci měli lidé v době zhruba 4300 let před naším letopočtem. Dochované kostry archeologové našli přibližně tři metry pod zemí v zásobní jámě na potraviny na eneolitickém sídlišti.

Právo

Tisíce lidí požadují odškodné za to, že se covidem-19 nakazili v práci, jsou mezi nimi hlavně zdravotníci. Tématu se věnuje deník Právo. Zatímco loni bylo v Národním registru nemocí z povolání uznáno 150 žádostí – většinou z první vlny epidemie koronaviru – letos je jich už 1679, dalších několik tisíc přitom čeká na vyřízení.

Pracovníci, kteří požadují odškodnění, nejdřív musí doložit pracovní neschopnost, pozitivní test na koronavirus a dokázat, že měli zjevné příznaky onemocnění. Hygienici následně potvrdí, jestli k nákaze skutečně došlo na pracovišti. Jak ale upozorňuje deník Právo, vyřízení žádosti může zabrat i několik měsíců. Odškodné pak hradí zaměstnavatel z pojistky. Částka, kterou zaměstnanec dostane, se odvíjí od rozdílu mezi průměrným platem před onemocněním a po něm.

zDopravy.cz

Lidé, kteří cestují do Chorvatska vlakem, už by v sobotu odpoledne měli do cíle dostat po železnici bez omezení, upozorňuje zpravodajský web zDopravy.cz. Opravy po středeční srážce vlaků mezi Koprivnicou a Záhřebem by měly být hotové do 14 hodin. Do té doby musí cestující kvůli odstraňování následků nehody buď přestupovat na autobusy, nebo jezdit odklonem. Návazné vlaky kvůli tomu ale nabírají zpoždění.