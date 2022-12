Výběr z médií: omezování zábavní pyrotechniky, málo mladých učitelů a odklad nákupu dronů pro armádu

Poslanci můžou příští rok utratit za zahraniční cesty o pět milionů víc než letos. Informaci přináší Mf Dnes. Nákup izraelských dronů pro českou armádu se protahuje. Píšou o tom Lidové noviny. Server Aktuálně.cz informuje, že přibývá obchodů, ve kterých si už zákazníci nekoupí zábavní pyrotechniku. Podle Práva v Česku postupně přibývají mladí kantoři, přesto sborovny stárnou. Více ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 6:37 17. prosince 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Češi za petardy, dělbuchy a ohňostroje každoročně utratí v průměru jednu miliardu korun (ilustrační foto) | Foto: Khalil Baalbaki | Zdroj: Český rozhlas

Mf Dnes

Poslanci můžou příští rok utratit za zahraniční cesty o pět milionů víc než letos. Píše o tom Mladá fronta Dnes. Vedení dolní komory přitom chtělo původně výdaje na cesty spíš omezovat.

Nejvíce výjezdů do ciziny mají naplánované výbory zahraniční a pro evropské záležitosti. Oba své zástupce plánují vyslat na tři mise. Pro plán zahraničních cest hlasovaly všechny strany a hnutí v Poslanecké sněmovně.

Lidové noviny

Nákup izraelských dronů pro českou armádu se protahuje. Upozorňují na to Lidové noviny. Ministerstvo obrany podle deníku stále čeká na oficiální nabídku. Nákup se přitom měl odehrát do konce tohoto roku. Termín se nyní odsouvá zhruba do poloviny příštího roku.

Aktuálně.cz

Přibývá obchodů, ve kterých si už zákazníci nekoupí zábavní pyrotechniku. Všímá si toho server Aktuálně.cz. K hobbymarketům jako Hornbach nebo Bauhaus se teď přidala síť supermarketů Billa. Firma to zdůvodnila ochranou zvířat.

Naopak třeba Kaufland nebo Albert ohňostroje plánují prodávat dál. Tvrdí, že se jedná spíše o doplňkový prodej, který nemá výrazný vliv na tržby.

Právo

Mladých kantorů v Česku postupně přibývá, přesto sborovny stárnou. To uvádí článek z titulní strany sobotního Práva. Ten připomíná, že pedagogické sbory mládnou jen velmi pomalu. Učitelé pod 30 let teď tvoří ani ne desetinu pedagogických sborů. Blíží se navíc konec populačně silných ročníků a mladí učitelé jejich úbytek pokryjí jen stěží.