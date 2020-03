Výběr z médií: omezení ohňostrojů, seznam českých prvenství nebo zdražení notářských služeb

V pondělním výběru z médií se dočtete, že se chystá rozšíření zákazu ohňostrojů, které by se mělo týkat i CHKO. Od července by se mohly zdražit notářské služby. Soud přikázal odstranění reklam na domu u Nuselského mostu. Češi drží několik prvenství, jde třeba o nejhustější nákupní síť nebo fakt, že jsme bazénovou velmocí. Brněnští vědci pracují na novém přístroji na testování krve. Více se dočtete ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:38 9. března 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Novoroční ohňostroj v Praze v roce 2016 | Foto: Jan Fidler | Zdroj: Flickr | CC0 Public domain

Mf Dnes

Silvestrovské oslavy by v budoucnu mohlo být klidnější a tišší než obvykle. Ministerstvo životního prostředí totiž plánuje až desetinásobně rozšířit zákaz ohňostrojů. Kromě národních parků, kde zákaz platí od roku 2017, by tak lidé nesměli vypouštět rachejtle už i v chráněných krajinných oblastech. Zákaz by se mohl vztahovat na Krušné a Jizerské hory, České středohoří, Beskydy nebo Jeseníky. Dočtete se o tom v Mladé frontě Dnes.

E15

Lidé si od července nejspíše připlatí za notářské služby. Ministerstvo spravedlnosti totiž navrhlo několikanásobné zvýšení odměn pro notáře. Ti si stěžovali, že odměny za řadu úkonů se pro ně nezměnily přes dvacet let. V Česku přitom v současné době pracuje 441 notářů. Podle ministerstva spravedlnosti se do jejich odměn vůbec nepromítl růst inflace, mezd a dalších nákladů. Notáři návrh vítají, pomůže to podle nich vyřešit i nedostatek pracovníků. Vyhlášku ještě musí schválit vláda. Píše o tom deník E15.

Hospodářské noviny

Reklamy u Nuselského mostu - vybaví si je asi každý, kdo párkrát projížděl po tomto pražském mostě směrem do centra. Na jeho konci totiž stojí blok domů a na nich jsou dvě obří reklamy. Reklamní poutače zůstávaly na místě i přesto, že jim chybělo stavební povolení a jsou v rozporu s nařízením o regulaci reklamy. Navíc se nachází v památkové rezervaci. Po letech ale budou muset z místa zmizet. Vrchní soud v Praze totiž vyhověl žalobě architekta domu, že reklamy kazí jeho dílo. Soud přikázal majiteli domu poutače odstranit. Lhůta k odstranění reklam uplyne příští týden. Téma pro Hospodářské noviny.

Euro

Po pádu vlády jedné strany v roce 1989 se tehdejší Československo a jeho obyvatelé chtěli co nejdřív vyrovnat svým západním sousedům. Týdeník Euro sestavil různé ukazatele, ve kterých jsme za 30 let dohnali a někdy i předehnali západní svět. Ku příkladu nikde na světě není tak hustá nákupní síť jako u nás. Agentura Nielsen před dvěma lety uvedla, že v Česku je přes 1300 supermarketů a k tomu ještě 318 hypermarketů. Široká je i síť multikin, rychlého občerstvení anebo kaváren. Takový životní styl Česku přiřazuje i další ukazatel a to fakt, že jsme v Evropské unii šestým nejtlustším národem. Česko je také bazénovou velmocí. Bazén v různých podobách můžeme najít na každé třetí české zahradě. Víc už jich podle statistik mají v Evropě jen Francouzi a Španělé.

Právo

Brněnští vědci pracují na novém přístroji na testování krve pacientů. Do tří let chtějí na trh dostat zařízení, které zvládne analýzu krve na sepsi nebo infarkt. Věnuje se tomu deník Právo. Lékaři díky němu už nebudou potřebovat na všechny rozbory laboratoře. Některé z nich si totiž za pár minut udělají sami v ordinacích. Pacientům se taky zkrátí doba čekání na výsledky testů. Podle vedoucího projektu Jana Zítky bude k testování potřeba jen velmi malé množství krve. Cílem je co nejvíc zjednodušit zkoumání krevních hodnot. Vědec se zároveň soustředí i na to, aby přístroj byl co nejlevnější a taky nejjednodušší.