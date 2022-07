Výběr z médií: česká těžba na asteroidech, varování ombudsmana a co bude, když Rusko stopne plyn?

V pondělním tisku se dočtete o varování úřadu ombudsmana před obchodováním s černými stavbami, jak píší Hospodářské noviny. Deník E15 přinesl zprávu o nové technologii českých vědců, která by mohla těžit nerosty na asteroidech. A Deník N analyzoval tři scénáře, které mohou nastat, pokud Rusko po pravidelné letní odstávce plynovodu Nord Stream 1 jeho provoz neobnoví. Více se dozvíte ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:30 11. července 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Gazprom zahajuje plánovanou odstávku klíčového plynovodu. Panují obavy, že Kreml přestane Evropě dodávat plyn úplně. Tři možné scénáře vývoje popisuje pondělní Deník N. | Foto: Hannibal Hanschke | Zdroj: Reuters

Hospodářské noviny

Úřad ombudsmana varuje před obchodováním s černými stavbami. Ty přitom mohou být zapsány v katastru a nový majitel to zjistí až ve chvíli, kdy dostane výzvu k jejímu odstranění. Podle Hospodářských novin se to může týkat hlavně zrekonstruovaných starších domů, které někdo třeba rozdělí na několik jednotek v rozporu s původní kolaudací. Podle ombudsmana by pomohlo lepší propojení stavebních a katastrálních úřadů.

Byt bez stavebního povolení se do katastru nemovitostí může dostat velmi jednoduše. Důvodem je nesoulad mezi stavebními předpisy občanským zákoníkem. K zápisu do katastru totiž stačí podle občanského zákoníku pouze prohlášení vlastníka. Na katastrálních úřadech přitom úředníci vůbec neřeší, jestli takové prohlášení odpovídá příslušné projektové dokumentaci. Aby se podobným problémům mohlo do budoucna předejít je lepší propojení katastrálních a stavebních úřadů.

E15

Češi vyvíjejí přístroj, který má usnadnit těžbu ve vesmíru a chtějí zakázky od NASA. Dočtete se v pondělní E15. Díky nové technologii by mohli těžit nerosty na asteroidech. Žádný podobný přístroj se ještě do vesmíru nedostal. Tým vědců z Ústavu fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského Akademie věd pod vedením Jána Žabky a Miroslava Poláška vyvíjí hmotnostní spektrometr s vysokým rozlišením.

Pojmenovali ho Hanka a dokáže analyzovat s obrovskou přesností složení mikrometeoritů. Laicky řečeno jde o velmi citlivou váhu, která dokáže určit poměr hmotnosti a náboje molekuly. To znamená, že poskytne údaj o jejím složení. Sami vědci mluví o revolučním zařízení. Dosavadní přístroje se podle nich na složení dívaly očima, zatímco jejich spektometr umožňuje pohled jako pod mikroskopem.

DENÍK N

Gazprom zahajuje plánovanou odstávku klíčového plynovodu. Panují obavy, že Kreml

přestane Evropě dodávat plyn úplně. Pondělní vydání Deníku N popisuje tři scénáře možného vývoje.

Rusové odstávku zdůvodňují chybějící turbínou, která je na opravě v Kanadě. Pokud oprava poběží podle plánu, bez přívodu plynu z Nord Streamu bude Česko jen 10 dní, které přečká díky slušným zásobám v plynových zásobnících. Jiné to ale může být, pokud Rusové začnou odstávku protahovat. Ve hře tak jsou podle Deníku tři možné scénáře.

Tím prvním je, že bez ohledu na výzvy okupované Ukrajiny Kanada Gazpromu turbínu pro Nord Stream 1 vydá. Oprava plynovodu pak bude podle plánu trvat do 21. července. Rusko pak své dodávky pro Evropu obnoví a situaci využije ke své propagandě. Diktátor Vladimir Putin může posílit svou kritiku slabého Západu, který se bez Ruska neobejde.

Druhá, pesimističtější varianta může vypadat následovně. Gazprom může navzdory tomu, že součástku dostane tvrdit, že se v plynovodu během údržby přišlo na závažnější potíže. Reálné je i to, že Kreml nabídne alternativní řešení v podobě Nord Stream 2. Ten je sice dokončený, německá vláda ale zablokovala jeho spuštění kvůli ruské invazi na Ukrajinu.

Rusové tak můžou Západ vydírat a požadovat upuštění od sankcí, kterým čelí v souvislosti s invazí na Ukrajinu. Nejrealističtějším scénářem tak je podle Deníku N jakýsi kompromis mezi oběma předešlými variantami. Údržba Nord Streamu se sice může protáhnout o pár dnů až týdnů, aby Kreml držel Evropu v napětí. Pak ale Gazprom dodávky obnoví. Dá se ale počítat s tím, že bude objem plynu stále omezovat.