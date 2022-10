Výběr z médií: online podvody, svatomartinské hody v ohrožení a agresivita převaděčů běženců stoupá

V českém tisku se ve středu dočtete, že internetových podvodů v Česku přibylo za poslední dva roky čtyřnásobně, píše Mf Dnes. Tradice svatomartinského menu je letos v ohrožení, upozorňuje Deník. A v Česku roste agresivita převaděčů běženců, píše Právo. Více se dočtete ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 6:43 5. října 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podvodů na internetu přibývá (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Mf Dnes

Internetoví podvodníci ročně ukradnou Čechům z účtů miliardu korun. Titulní článek Mf Dnes. Za poslední dva roky přibylo podle deníku takových podvodů čtyřnásobně, nejčastěji na inzertních webech.

Deník N

Deník N získal finální návrh na zavedení maximálních cen plynu a elektřiny, který má ve středu schvalovat vláda. Dokument potvrzuje zastropování na úrovni 2,5 koruny u plynu a pěti korun u silové elektřiny za kilowatthodinu bez DPH.

Hospodářské noviny

Vyřízení dotace na kotel nebo fotovoltaiku trvá jen měsíc a půl, píšou doslova Hospodářské noviny. Deník dodává, že domácnosti můžou na štědré dotace od státu dosáhnout velmi snadno, úspěšnost žádostí se v průměru pohybuje přes 90 procent.

Deník

Tradice svatomartinských hus je letos v ohrožení, upozorňuje na to Deník. Nákupní cena hus se totiž podle hospodských meziročně zvedla i víc než dvojnásobně. Restauratéři proto tvrdí, že se jim servírování svatomartinského menu už ani nevyplatí.

Právo

V Česku roste agresivita převaděčů běženců. V rozhovoru pro deník Právo to řekl šéf cizinecké policie Milan Majer. Týká se to hranic mezi Českem a Slovenskem. Cizinecká policie by proto uvítala pomoc armády.