Výběr z médií: operace mozku v plném vědomí, záchrana zámku u Kadaně a filtr, který se sám čistí

Během operací mozku při plném vědomí o sobě lidé často odhalí více, než zamýšlí. Pro Deník N to řekla neuropsycholožka Lenka Krámská. Dobrovolníci se snaží zachránit zámek v Pětipsech u Kadaně, přispělo i ministerstvo kultury, píše regionální Deník. Vědci z Českého vysokého učení technického vyvinuli filtr, který dokáže zachytávat viry a sám se sterilizovat. Informují o tom Hospodářské noviny. Více ve výběru z médií, který připravil Radiožurnál. Praha 6:45 7. srpna 2020

Deník N

Při operacích mozku v plném vědomí je zapotřebí s pacientem mluvit. Jak? To vysvětluje v Deníku N neuropsycholožka Lenka Krámská. Rozhovor musí udržovat pacienta v mentální aktivitě, zároveň ale nesmí vyvolat stres nebo úzkost.

Podle Lenky Krámské z pražské Nemocnice Na Homolce musí pacient před operací podstoupit vyšetření základních psychických funkcí, například paměti, řeči, pozornosti a emočního stavu. Pacienti tak občas při operaci navíc řeknou víc, než měli v úmyslu - neuropsycholožka už vyšetřovala například trestance nebo odhalila několik obětí sexuálního zneužívání.

Deník

Dobrovolníci se pokoušejí zachránit zámek v Pětipsech u Kadaně. Tématu se věnuje regionální Deník. Podle předsedkyně spolku Via Levamente Lenky Kodešové už do zámku investovali skoro 9 milionů korun včetně dotací. K úplnému dostavění by bylo potřeba ještě dalších 100 milionů.

Podle Kodešové na opravu zámku nejvíc přispěl Ústecký kraj a částečně Ministerstvo kultury. Zhruba třetinu částky investovali přímo členové spolku. Pomoct by mohly o dotace z Norských fondů. Místostarosta Kadaně a nově i člen spolku Jan Losenický má v plánu na zámku vybudovat expozici věnovanou Sámově říši.

Hospodářské noviny

Vědci z Českého vysokého učení technického vyvinuli nový filtr, který dokáže zachytávat viry a sám se sterilizovat, píší páteční Hospodářské noviny. Podle vedoucího projektu Lukáše Vojtěcha takové technologie fungují spolehlivě a filtry by neměly být výrazně dražší, než ty současné.

Nový filtr se umí sám sterilizovat, pokud je připojený ke zdroji elektřiny. Díky tomu bude možné filtry používat opakovaně. Jeho životnost budou vědci ještě testovat. Už teď ale vědí, že nanotextilie, která zachytí viry, vydrží potřebnou teplotu zahřívání, aniž by se poškodila.Hospodářské noviny dodávají, že by filtr mohl najít uplatnění ve vzduchotechnice a v klimatizacích dopravních prostředků a budov.