Výběr z médií: oprava Barrandovského mostu, modernizace České pošty a více otevřených dat

Barrandovský most čekají od roku 2021 významné opravy, které zřejmě přinesou dlouhé kolony a četná dopravní omezení. Téma přináší pondělní Mf Dnes. Hospodářské noviny se věnují změně České pošty v doručování balíků a dopisů. Nově si je budou lidé vyzvedávat na obecním úřadě nebo v obchodě. Tato změna je součástí modernizačního plánu na příštích pět let. Více si přečtěte ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 8:19 9. prosince 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Barrandovský most (ilustrační foto) | Foto: MICHAL SVÁČEK / MAFRA | Zdroj: Fotobanka Profimedia

E15

Informace o politických stranách, školách nebo třeba sportovních organizacích budou zdarma dostupné pro vývojáře mobilních a internetových aplikací nebo map. Vláda ministerstvům nařídila zpřístupnit přes dvacet nových sad s otevřenými daty. Celkově by jich měl stát poskytovat 47. Další data zveřejňují některé úřady nebo obce dobrovolně. Všímá si toho pondělní deník E15. Podle ministerstva vnitra můžou lidé nová data využívat k podnikání nebo třeba vědeckým účelům.

Výběr z médií: nová metoda léčby rakoviny, šetření na registračních značkách a cena štědrovečerní večeře Číst článek

Mf Dnes

Dopravní omezení a mnohakilometrové kolony. To nejspíš čeká Prahu od roku 2021, kdy se začne opravovat Barrandovský most, přes který denně projede 144 tisíc aut. Jde tak o nejvytíženější dopravní stavbu v Česku. Současný osmiproudý provoz se zúží na dva pruhy v každém směru. Oprava potrvá čtyři roky. Tématu se věnuje pondělní Mf Dnes. Rekonstrukce bude rozdělená na několik částí - ta první začne už v příštím roce. Opravovat se budou rampy a spodní část mostu. Řidiči tak rekonstrukci zatím nepocítí.

Právo

Diagnózu rakoviny tlustého střeva ročně vyslechne více než sedm a půl tisíce Čechů. Počet nemocných ale dlouhodobě klesá, a to hlavně díky osvětě a změně životního stylu po pádu komunistického režimu. Statistiky ale ukazují, že nemoc postihuje stále mladší ročníky. Lékaři proto usilují o snížení věkové hranice screeningu ze současných 50 na 45 let. Podrobnosti má pondělní deník Právo.

Hospodářské noviny

Výběr z médií: pokuty za parkování, objev kostry medvíděte a nový e-shop pro armádu Číst článek

Česká pošta chystá změny v doručování balíků a dopisů. Lidé si pro ně nově budou chodit na obecní úřad nebo do obchodu. Je to součást modernizačního plánu, který pošta chystá na příštích pět let. Všímají si toho Hospodářské noviny. V roce 2020 zaplatí pošta za novinky jednu miliardu korun. Podnik také propustí sedm tisíc zaměstnanců a zavede samoobslužné kiosky. Podle zjištění Hospodářských novin podnik letos skončí ve ztrátě okolo jedné miliardy korun, v příštím roce částka ještě naroste.

Lidové noviny

Železniční přejezdy na hlavních cestách budou bezpečnější. To je titulek Lidových novin. Do roku 2023 budou všechny přejezdy na silnicích první třídy osazeny závorami. Dohodlo se na tom ministerstvo dopravy a Správa železniční dopravní cesty. Opatření vyjde na čtvrt miliardy korun. Úmrtí a těžkých zranění na železničních přejezdech přibývá. Od ledna do listopadu při nehodách zemřelo 37 lidí a 93 utrpělo zranění. Obě čísla jsou výrazně vyšší než v loňském roce.