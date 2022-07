Výběr z médií: tisíce výjimek pro upravené samopaly, oprava D1 se odkládá a Hyundai odstavuje nová auta

V tisku se v pondělí dočtete, že policie dala tisíce výjimek držitelům upravených vojenských samopalů, píše Deník N. Poslední velká oprava na D1 se podle Lidových novin odloží. A Hyundai odstavuje hotová auta, informuje deník E15. Více se dozvíte ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:00 4. července 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Poslední velká oprava na D1 se odloží, píšou Lidové noviny (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

E15

Nošovická automobilka Hyundai odstavuje hotová auta. Na parkovištích u továrny stojí víc než devět tisíc vozů. Výrobce vozů zároveň neočekává, že se brzy situace zlepší. Informuje o tom deník E15. Automobilka se potýká s železničními výlukami, a hlavně s nedostatkem řidičů kamionů. Nová auta tak nemá kdo odvézt k zákazníkům. Auta musela dříve odstavovat i Škoda Auto, která měla v jednu chvíli kvůli nedostatků čipů odstavených 50 tisíc aut.

Deník N

Policie dala tisíce výjimek držitelům upravených vojenských samopalů. Upozorňuje na to Deník N. Podle zákona vycházejícího z evropské směrnice by ale policie měla oprávnění udělovat jen výjimečně po dostatečném odůvodnění. Omezení Evropská unie zavedla po sérii teroristických útoků a netýká se běžných mysliveckých pušek ani zbraní na osobní obranu.

Metrostav je první velká ryba. Stopka ho může položit, míní protikorupční expert Číst článek

Lidové noviny

Poslední velká oprava na D1 se odloží, píšou Lidové noviny. Vytížený úsek mezi 16. a 21. kilometrem u Mirošovic měla opravovat společnost Metrostav. Ta se ale podle červnového rozhodnutí soudu nesmí účastnit státních zakázek kvůli zapletení do korupční kauzy bývalého středočeského hejtmana Davida Ratha. Ředitelství silnic a dálnic proto musí vybrat nového zhotovitele.

Deník

Vstupenky do letních kin zdražují, i tak ale téměř čtvrtina z nich zůstává zadarmo nebo za dobrovolné vstupné. Cenám letního promítání se věnuje pondělní Deník. Pokud zájemci budou muset za venkovní promítání platit, průměrně jedna vstupenka vyjde na 120 korun. Růst cen podle Deníku způsobuje hlavně zdražování filmových distributorů.

Hospodářské noviny

Pivovary se obávají plánované změny ve výpočtu spotřební daně z alkoholu. Tu chce sjednotit Evropská unie. V členských státech je totiž běžné, že platí různá pravidla pro pivo, víno nebo pálenky. Nově by se daň mohla vypočítávat podle toho, kolik daný nápoj obsahuje procent alkoholu. Podle pivovarníků by ale nová forma zdanění ovlivnila výrobu piva, protože by sládci hleděli spíš na množství alkoholu na úkor kvality piva. Téma rozebírají Hospodářské noviny.