Výběr z médií: opravy techniky pro Ukrajinu nezačaly, německé konopí v Česku a rady k odletu na dovolenou

V tisku se v sobotu dočtete, že Česko na jaře nabídlo Ukrajině opravy válečné techniky, které ale zatím neběží. Píšou o tom Lidové noviny. Léčebné konopí se do Česka musí podle Práva dovážet z Německa. A Deník přichází s radami před odletem na dovolenou. Více se dozvíte ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 6:45 2. července 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Léčebné konopí se do Česka musí dovážet z Německa (ilustrační foto) | Foto: Leonhard Foeger | Zdroj: Reuters

Lidové noviny

Česko na jaře nabídlo Ukrajině opravy válečné techniky. Ty ale podle Lidových novin zatím neběží. Deníku to potvrdil prezident Asociace českého obranného a bezpečnostního průmyslu Jiří Hynek. Může za to z části ukrajinské rozhodování, ale i to, že v Česku chybějí specialisté.

Deník

Cestování letadlem: elektronika patří do příručního zavazadla, tekutiny musí být v uzavíratelných sáčcích Číst článek

Špatně zabalenými kufry Češi riskují, že na dovolenou neodletí. Upozorňuje na to sobotní Deník. Několikahodinové zpoždění může zavinit třeba i švýcarský nožík.

Podobně se nevyplatí ani pozdní příchod na letiště - doba pro odbavení se totiž prodlužuje kvůli nedostatku zaměstnanců na letištích.

Jednou z nejčastějších chyb před odletem na dovolenou je podle deníku elektronika v odbaveném zavazadle. Notebooky, powerbanky nebo elektronické cigarety by totiž lidé měli balit do příručního zavazadla, připomíná Deník.

V palubním zavazadle naopak nesmí být nebezpečné předměty nebo hořlaviny. A tekutiny a gely můžou být nanejvýš v objemu do 100 mililitrů, zabalené v průhledném, opakovaně uzavíratelném sáčku, připomíná list.

Právo

Léčebné konopí se do Česka musí dovážet z Německa. To české totiž nemá potřebnou licenci. Všímá si toho Právo. Německé konopí je ale až o pětinu dražší než to české. Pro představu, gram léčivého konopí teď stojí gram asi 172 korun a k tomu je potřeba přičíst 15procentní daň.