Výběr z médií: první peníze z ošetřovného, život manželů v karanténě a mapa bezpečnosti

První peníze za ošetřovné kvůli zavřeným školám dostanou rodiče po neděli, tématu se věnuje deník Právo. Mf Dnes píše o karanténě z pohledu manželského soužití. Nestandardní situace může pro některé páry vyústit ve zvažování rozvodu. Česká Třebová se přidává k městům, která mají pocitovou mapu odrážející, kde se lidé necítí bezpečně, informuje Deník. Více ve výběru z médií, který připravil Radiožurnál. Praha 7:10 4. dubna 2020

Deník

Česká Třebová se přidává k městům, která mají pocitovou mapu odrážející, kde se lidé necítí bezpečně. Občané mají možnost určit lokality, kde cítí nějaký problém. Píše o tom Deník. Na projektu s podporou Technologické agentury České republiky pracuje tým vědců z olomoucké Univerzity Palackého. Projekt je primárně zaměřený na prevenci kriminality ve městech Olomouckého kraje s více než pěti tisíci obyvateli a Česká Třebová je jako jediné město Pardubického kraje zapojena navíc.

Právo

První peníze za ošetřovné kvůli zavřeným školám dostanou rodiče po neděli. Deníku Právo to potvrdily pracovnice okresní správy sociálního zabezpečení na severní Moravě. Stát peníze vyplácí za uplynulý kalendářní měsíc, a to po celou dobu uzavření škol. 60 procent vyměřovacího základu - tedy zhruba 70 procent čistého příjmu žadatele - dostanou od státu rodiče dětí do 13 let.

Mf Dnes

Život manželů v karanténě je téma, kterého si všímá Mf Dnes. Deník píše, že tři týdny, kdy můžeme chodit ven jen v nutných případech, některým párům pomohly se lépe poznat. Jiné ale zase postrčily k tomu se rozejít. Podle prezidentky Unie rodinných advokátů Daniely Kovářové bychom ale v době obav a nervozity zásadní rozhodnutí, jako je rozvod, dělat neměli. Na takové kroky je potřeba čas. Rozhodování o rozvodu by páry měly odložit o tři měsíce nebo i o půl roku. Až pak by se měli ohlédnout a říct si, jestli je rozvod opravdu nutný. Psychologové radí, že je třeba v karanténě přijmout situaci takovou, jaká je a zbytečně nad ní nepřemýšlet.

Aktuálně.cz

Do svých přednášek na Univerzitě Palackého v Olomouci vkládá Martin Pavlíček téma umění v dobách moru pravidelně. Poprvé se mu však v polovině března stalo, že si ho přišlo poslechnout tisíc posluchačů. Na tento úkaz upozorňuje server Aktuálně.cz. Druhá tisícovka si od té doby pustila jeho zasvěcený výklad s mnoha ukázkami ze záznamu na YouTube, další ho sdíleli na Facebooku. Podle historika umění Pavlíčka je to výrazné téma i bez nynější karantény, nicméně paralely se současnou situací epidemie koronaviru se nabízejí.