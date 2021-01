Výběr z médií: Karviná mezi městy s nejvíc znečištěným ovzduším, zpeněžení hypoték i oprava hodin

V českých médiích se v pondělí dočtete, že třetí nejznečištěnější ovzduší v celé Evropě mají podle španělských vědců v Karviné. Mezi deset měst s nejhorším ovzduším se dostaly i Havířov a Ostrava, píší Hospodářské noviny. Komerční banka našla podle deníku E15 způsob, jak vydělat desítky milionů tím, že si půjčí peníze. Více se dočtete ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:19 25. ledna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Třetí nejznečištěnější ovzduší v celé Evropě mají podle španělských vědců v Karviné. Výsledky unikátní studie představují pondělní Hospodářské noviny (ilustrační foto) | Foto: Foto-RaBe | Zdroj: Pixabay | CC0 1.0,©

Hospodářské noviny

Třetí nejznečištěnější ovzduší v celé Evropě mají podle španělských vědců v Karviné. Výsledky unikátní studie představují pondělní Hospodářské noviny. Dočtete se v nich například to, že v tomto městě zemře - zbytečně kvůli ovzduší - ročně přes 50 lidí. Praha skončila z tisícovky měst na sto pátém místě. Na listinu deseti měst s nejhorším ovzduším se dostal i Havířov a Ostrava.

Regionální Deník

Lidé s panickým strachem z MHD by díky změně zákona mohli dostat až 200 tisíc korun na nové auto. Tématu se věnuje pondělní regionální Deník. Podle něho jde hlavně o ty autisty, kteří trpí v hromadné dopravě třeba panickými stavy nebo agresí. Nárok na příspěvek by se měl týkat jen autistů se závažnou poruchou. Kritizují to někteří odborníci a lidé z praxe.

Hrot

O české kosmické laboratoři se dočtete v týdeníku Hrot. Na oběžnou dráhu vynese třeba kmenové buňky lidské kostní dřeně nebo žáby. Firma z Brna SAB Aerospace totiž uspěla v mezinárodním projektu, který má zlepšit imunitu kosmonautů. A pomoci by mohl i s cestou na Mars. Brněnská laboratoř je součástí projektu s názvem Biomission a postavená ještě není. Posloužit má jako zázemí pro sérii experimentů mimo jiné na žábách nebo lidských kmenových buňkách.

Mf Dnes

Možná znáte někoho, kdo zvažuje studium na vysoké škole. Na přihlášky zbývá na některých univerzitách už jen pár týdnů. Dočtete se o tom v mimořádné příloze Mf Dnes. Například na Masarykově univerzitě už se připravují na přijímací řízení online.

E15

Komerční banka našla způsob, jak vydělat desítky milionů tím, že si půjčí peníze. Netradiční investicí do hypotečních zástavních listů už inspirovala i další tuzemské banky. Dosud tímto způsobem obchodoval jen stát nebo největší realitní skupiny. Píše to pondělní deník E15. Podle ní si Komerční banka od zahraničních investorů půjčila skoro půl miliardy.

Právo

Opravě sto let starých věžních hodin v Berouně se věnuje pondělní Právo. Hodinář Petr Skála, který spravuje i pražský Staroměstský orloj, vybavili zařízení na tamní radnici a taky Plzeňské bráně novým motorem a počítačem otáček, díky kterému se stroj seřizuje automaticky. Do teď je musel ručně nastavovat správce.