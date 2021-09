Výběr z médií: druhý nejhorší výsledek u nově registrovaných aut, přeplněné koleje i neopravená D1

V českém tisku se v pátek dočtete, že nově registrované vozy v Česku vypouštějí skoro nejvíc oxidu uhličitého ze zemí Evropské unie. Hůř už je na tom jenom Slovensko, píše deník E15. Studentské koleje jsou podle regionálního Deníku v drtivé většině beznadějně plné. Vysokoškolákům se tak bydlení v univerzitních městech může prodražit. Více se dočtete ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 6:56 3. září 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nově registrované vozy v Česku vypouštějí skoro nejvíc oxidu uhličitého ze zemí Evropské unie. Hůř už je na tom jenom Slovensko, píše deník E15 (ilustrační foto) | Foto: Filip Jandourek | Zdroj: Český rozhlas

E15

Nově registrované vozy v Česku vypouštějí skoro nejvíc oxidu uhličitého ze zemí Evropské unie. Píše to deník E15. Hůř je na tom už jen Slovensko. Naopak premiantem mezi členskými státy loni bylo Nizozemsko. Celkově ale v Evropě počet nízkoemisních aut roste nejrychleji z rozvinutých regionů. Meziročně jich na evropských silnicích přibude víc než dvojnásobek.

Hospodářské noviny

D1 navzdory slibům do voleb úplně opravená nebude. To je titulek článku o nejstarší dálnici v Hospodářských novinách. Příští rok budou ještě pokračovat opravy mostu u Mirošovic. Ministerstvo dopravy tuto opravu z modernizace před několika lety vyjmulo. Řidiči se tedy ani po slavnostním otevření zmodernizované D1 z Prahy do Brna bez omezení nedojedou.

Mf Dnes

Většina Čechů si ani po dovolené nepřipadá dost odpočinutá. Tématu se věnuje Mf Dnes, která vychází z průzkumu společnosti Up. Dvě třetiny oslovených by chtěli odpočívat víc a častěji. Navíc hodně lidí po pandemii koronaviru pociťuje nedostatek spánku. Víc relaxovat lidem nepomohla ani práce z domova, která se v posledních dvou letech rozšířila.

Lidové noviny

Univerzity se obávají možných ohnisek koronaviru na seznamovacích kurzech studentů. Tématu se věnuje páteční vydání Lidových novin. Právě tzv. „seznamováky“ se loni staly virovými klastry. Jen na akci u Máchova jezera se nakazilo nejméně 116 mladých lidí. Školy si letos na adaptační kurzy dávají pozor. Samy ale často nejsou pořadateli akcí a s organizátory tak nebývají vůbec v kontaktu.

Regionální Deník

Studentské koleje jsou v drtivé většině beznadějně plné. Upozorňuje na to regionální Deník. Vysokoškolákům se tak bydlení v univerzitních městech může prodražit. Začátek nového akademického roku se zkomplikuje hlavně těm, kteří zařizování bydlení nechali na poslední chvíli. U nájemného bydlení se totiž očekává zdražování.

Právo

Hasičům při zachraňování pomůžou chytré brýle. I tomu se věnuje páteční Právo. Záchranáře virtuální realita zavede k únikovým východům, hydrantům, uzávěrům energie ale i k lidem, kteří na záchranu čekají. Prototyp brýlí už je v podstatě hotový.