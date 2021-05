Výběr z médií: problémy pro pacientské organizace, sklepy plné vína i digitální detox

V tisku se v pondělí dočtete, že některé pacientské organizace budou možná muset skončit nebo se zásadně změnit. Návrh Věry Adámková může znamenat zánik například pro organizace zastupující pacienty s autismem nebo Alzheimerovou chorobou, píše deník E15. Malí vinaři mají podle Práva sklepy plné neprodaného vína. Rostly naopak prodeje velkým firmám, které dodávají do supermarketů. Více se dočtete ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 6:38 24. května 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Malí vinaři mají podle Práva sklepy plné neprodaného vína. Rostly naopak prodeje velkým firmám, které dodávají do supermarketů (ilustrační foto) | Zdroj: Profimedia

Hospodářské noviny

Přes milion Čechů plánuje takzvaný digitální detox. Zjistil to nový výzkum poradenské společnosti McKinsey, o kterém píšou Hospodářské noviny. Česko tak následuje celoevropský trend. Trávit méně času online chce po pandemii zhruba 65 milionů Evropanů. Míra používání internetu s propuknutím globální pandemie významně vzrostla. Řada lidí má ale online výuky, práce z domova přes počítač a objednávání si boty nebo oblečení přes e-shopy plné zuby.

Mf Dnes

Srážek se zvěří v Česku přibývá. Všímá si toho Mf Dnes. Podle deníku za negativní trend může hustá doprava v kombinaci s vysokými stavy zvěře. Jen do konce dubna policisté za letošek evidovali čtyři tisíce střetů. Obecně nebezpečnější jsou srážky s těžkými divočáky.

E15

Některé fungující pacientské organizace budou možná muset v budoucnu skončit nebo se zásadně změnit. Upozorňuje na to deník E15. Pozměňovací návrh poslankyně Věry Adámková (za ANO) může znamenat zánik například pro organizace zastupující pacienty s autismem nebo Alzheimerovou chorobou. V rámci projednávané novely o veřejném zdravotním pojištění navrhla, aby pacienty oficiálně zastupovaly jen zapsané spolky, kde se na jejich vedení podílejí sami pacienti. To už teď platí pro většinu pacientských organizací v Česku. Čtrnáct zavedených organizací má ale v současnosti jinou právní formu. Dosud to nevadilo a všechny měly nárok na finanční podporu ze strany státu.

Respekt

Velké e-shopy si stále častěji nechávají opravit reklamované rozbité spotřebiče. V tuzemsku je směřují i do firmy Opravárna. O trendu se dočtete v týdeníku Respekt. Firma už šest let přes internet propojuje majitele rozbitých věcí s lidmi schopnými je opravit. Nově v Praze otevřela první kamennou provozovnu.

Právo

Malí vinaři mají sklepy plné neprodaného vína. To je titulek pondělního Práva. Opatření proti koronaviru dopadla podle deníku hlavně na drobné vinaře. Rostly naopak prodeje velkým vinařským firmám, které dodávají víno do supermarketů. Kvůli zákazu akcí se loni nemohly konat některé tradiční pochody turistů za vínem.