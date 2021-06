Výběr z médií: padělané covidové testy, rostoucí konkurence Českých drah a zdražení taxislužeb

V Česku se šíří prodej falešných covidových certifikátů. Podle Lidových novin je nejčastěji shání lidé, kteří na testy nemají čas nebo se nechtějí nechat testovat. Deník E15 informuje o oslabující pozici Českých drah, jejichž podíl na trhu klesá s rostoucím počtem dalších dopravců. Na taxislužby se čeká déle a služby jsou dražší, píše Deník N. A Hospodářské noviny srovnávají výnosnost nájmu oproti hypotéce. Více ve výběru z médií od Radiožurnálu. Praha 6:43 29. června 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Osvědčení o negativitě si Češi falšují sami nebo ho shánějí nejčastěji na internetu. Lidové noviny píší, že lidé padělky nabízejí třeba na facebooku (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Deník N

Na taxíky lidé čekají déle a taky si za jízdu násobně připlatí. Změny zavinil koronavirus, píše Deník N. Podle něj vyjde cesta z Prahy 4 do Břevnova ve špičce až na 600 korun. Při jízdě z centra do Prahy 4 kolem půlnoci zákazníci můžou čekat i 15 minut na odpověď od řidiče. Problémem je nedostatek řidičů, ale taky současný zvýšený zájem o taxislužby.

Pražské letiště hledá novou taxislužbu, cestující by měli znát cenu předem Číst článek

Třeba společnost Uber trápí hlavně chybějící řidiči. Část z nich musela změnit zaměstnání kvůli pandemickým opatřením. Kvůli zavřeným hranicím navíc nemohli přijíždět pracovníci ze zemí mimo Evropskou unii. Společnost plánuje zvýšit ceny, aby řidiče nalákala zpět. Ti, kteří s rozvážením zákazníků loni skončili, se podle Deníku N chtějí za volant vracet až s návratem zahraničních turistů.

Naopak společnost Bolt ceny zvyšuje kvůli vyššímu počtu zákazníků. Se současným rozvolněním protiepidemických opatření lidé častěji opouští své domovy. Se sportovními událostmi, které Češi často sledují ve skupinách, navíc přibývají dny, kdy se lidé vracejí domů hromadně. Bolt nebo Uber v takových chvílích své ceny podle Deníku N zvyšují.

E15

Pozici Českých drah oslabují další dopravci. Loni jich na trh vstoupilo několikanásobně víc než v předešlých letech. Výroční zprávu Správy železnic analyzoval deník E15. Podíl Českých drah na trhu osobních dopravců klesnul o víc než pět procentních bodů na necelých 86 procent. Ještě před 10 lety byl přitom skoro stoprocentní.

Na českých železnicích teď působí 122 dopravců, část z nich zajišťuje nejen osobní, ale i nákladní nebo vnitropodnikovou dopravu. Předseda dopravní sekce Hospodářské komory Emanuel Šíp deníku E15 řekl, že je vyšší konkurence pro trh požehnáním. A větší počet dopravců vidí pozitivně i druhá nejsilnější společnost Regiojet.

Dopravci menší než České dráhy, jako je právě Regiojet nebo Leo Express, ale taky upozorňují na dlouhodobě nedostatečnou kapacitu železnice. Dřív, při nižším počtu provozovatelů, to podle nich problém nebyl. Podle deníku E15 o nedostatečné kapacitě ví i Správa železnic. Naráží ale na to, že kvůli zástavbě nemá kam přidávat nové trasy - hlavně ve Středočeském kraji a v Praze.

Lidé si mohou změnit termín druhé dávky vakcíny Pfizer, oznámil Vojtěch. Rozmezí je až 8 dnů Číst článek

Lidové noviny

Objevují se padělané testy na covid, na internetu lidé nabízí falešné certifikáty o provedeném vyšetření. Podle policie je odhalení falešných testů složité, protože neexistuje jejich jednotná forma. Za trestný čin padělání a vystavení nepravdivé lékařské zprávy přitom podle Lidových novin hrozí až dva roky vězení nebo peněžitý trest.

Osvědčení o negativitě si Češi falšují sami nebo ho shánějí nejčastěji na internetu. Lidové noviny píší, že lidé padělky nabízejí třeba na facebooku. Nejčastěji falešné testy chtějí dva typy lidí. Ti, kteří se nechtějí nechat testovat, a ti s nedostatkem času. A to třeba v případě, že potřebují odletět na dovolenou, ale otestovat se nestíhají, nebo mají problém naopak před návratem do Česka.

Dvouletý trest nebo pokuta za padělání testu podle policie nejsou automatické. Falšování policisté můžou posoudit taky jako obcházení platných protiepidemických nařízení. To pak spadá do správního řízení a řeší ho hygiena. V případě, že se ale člověk vydává za covid negativního a přitom ví, že je pozitivní, jde o trestný čin šíření nakažlivé nemoci, dodávají Lidové noviny.

Hospodářské noviny

V Praze a Liberci může být nájem výhodnější než hypotéka. Ukazuje to analýza Hospodářských novin, na které jejich redakce spolupracovala s ekonomem České spořitelny Michalem Skořepou. Podle něj může třeba investice do akcií vynášet víc vložení peněz do nemovitosti. Záleží ale na konkrétních bytech. V průměru je hypotéka stále výhodnější ve všech krajských městech.

Vlastní bydlení je ideál, ale mezi mladými se proměňuje představa, jestli to je možné, říká sociolog Číst článek

Hospodářské noviny počítají s modelovým případem bytu s rozlohou 70 metrů čtverečních a 80procentní hypotékou. Výhodnost odvozují od srovnání tržního a neutrálního nájemného. Neutrální nájemné představuje částku, kterou by člověk platil sám sobě. Předpokládá, že majitel nebude cíleně ničit svůj majetek a taky využije daňové úlevy. Oproti tržnímu nájemnému by proto mělo vycházet levněji. Pokud je neutrální nájemné výrazně nižší oproti tomu tržnímu, hypotéka by měla být výhodnější než bydlení v pronájmu.

Ve všech krajských městech v Česku je průměrný neutrální nájem nižší než tržní. V Praze a Liberci je ale rozdíl mnohonásobně větší než v jiných krajích a proto by pro ně bydlení v nájmu mohlo být výhodnější než hypotéka. Naopak nejvyšší rozdíl a tedy výhodná hypotéka je podle Hospodářských novin v Ústí nad Labem nebo v Ostravě.