Výběr z médií: problémy s parkováním karavanů, sčítání lidí bez domova a provoz pražského letiště

V Česku během pandemie koronaviru výrazně vzrostl zájem o karavany, obce ale řeší komplikace s jejich parkováním. To je téma deníku Mf Dnes. Do sčítání lidu se musí zapojit i lidi bez domova, píše regionální Deník. Pražské Letiště Václava Havla pomalu obnovuje provoz, v současnosti jsou možné lety do 30 destinací. Informují o tom Lidové noviny. Více ve výběru z médií, který připravil Radiožurnál. Praha 7:18 17. dubna 2021

Mf Dnes

V Česku během pandemie koronaviru výrazně vzrostl zájem o karavany a obytná auta. To je titulek deníku Mf Dnes. Lidé ale často parkují mimo určená místa, některé obce uz proto stání karavanů zakázaly.

Parkování karavanů na svém území zakázala například vesnice Malá Úpa u Krkonošského národního parku. Místní parkoviště nejsou na větší počet karavanů připravená - chybí speciální přípojky na vodu, elektřinu nebo výlevky na odpady. Obce navíc nemůžou vybírat poplatek za ubytování. Karavany jsou totiž technicky vedené jako osobní automobily a majitelé v nich můžou přespávat bezplatně.

Deník

Do celostátního sčítání lidu se musí zapojit taky lidé bez domova. Všímá si toho regionální Deník. Například v Chrudimi se sčítáním pomůže nezisková organizace SOPRE CR, která provozuje městskou ubytovnu.

Sociální pracovníci budou formuláře s lidmi bez domova vyplňovat o víkendu. Zájem zatím projevilo 20 klientů, kteří využívají služeb noclehárny nebo denního centra. Zařízení by navíc měly mít přesně vymezený čas pro sčítání - na ubytovnách totiž často střídají a někteří z nich by tak mohli započítat opakovaně, píše regionální Deník.

Lidové noviny

Pražské Letiště Václava Havla pomalu obnovuje provoz po koronavirové pandemii. Informují o tom sobotní Lidové noviny. Cestující můžou využít přímá letecká spojení do více než 30 destinací, a to hlavně v Evropě. Nejvíce se z Prahy v březnu létalo do Dubaje a Amsterdamu.

Letecké společnosti začínají linky postupně obnovovat - od května se například znovu spustí lety do Bukurešti, Petrohradu a turecké Antalyie. V červnu pak začnou České aerolinie létat do Kodaně, Keflavíku nebo na Maltu. Naopak přímé lety z Česka do Spojených států v letošním roce neobnoví. Nejisté jsou taky další dálkové lety, potvrdila Lidovým novinám mluvčí letiště Kateřina Pavlíková.

Právo

Rybářům začala v pátek pstruhová sezona, píše deník Právo. Po zimní přestávce můžou lidé chytat na více než 500 pstruhových revírech po celém Česku. Povolení pro lov má zhruba 15 tisíc lidí.

Koronavirová epidemie zahájení sezony neovlivnila - lov ryb je totiž podle mluvčího Českého rybářského svazu Tomáše Kočicy individuální sport. Při technikách, které jsou pro lov pstruhů typické, navíc lidé musí dodržovat dvacetimetrové vzdálenosti, vysvětluje pro deník Právo Kočica.