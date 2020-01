Výběr z médií: cena za pasivní radary, podvádění na vysokých školách a rekordní počet strojvedoucích

Detaily o ceně armádní zákazky na nákup dvou pasivních radarů za jednu a půl miliardy korun popisuje Deník N. Radary měly původně stát o plovinu méně. Mf Dnes se věnuje podvodům na vysokých školách, konkrétně psaní seminárních prací na objednávku. Hospodářské noviny informují o tom, že v Česku je rekordní počet strojvedoucích. Přesto to nestaví. Více ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:02 29. ledna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Radar (ilustrační foto). | Foto: Jana Samcová | Zdroj: Armáda ČR

Deník N

Detaily o ceně armádní zakázky na nákup dvou pasivních radarů za jednu a půl miliardy korun má k dispozici Deník N. Z kalkulace nákladů třeba vyplývá, že pardubická společnost ERA si napočítala skoro tři sta milionů korun za deset vozidel Tatra s pancéřovanou kabinou. Podle samotné Tatry, která je v zakázce jedním se subdodovatelů, je ale tahle cena příliš vysoká. Ministerstvo se k podrobnostem smlouvy vyjadřovat nechtělo. Deník připomíná, že nákup dvou sledovacích systémů podepsalo ministerstvo obrany v polovině ledna. Namísto původně avizovaných 780 milionů nakonec stály dvojnásobek.

Šéf Satelitního centra: Cílem je kontinuálně snímat Česko. Vlastní družice bychom mohli mít do pěti let Číst článek

E15

Praha dá letos na dopravu o 400 milionu korun méně. Píše deník E15. List doplňuje, že celkově dá magistrát na opravy a stavby silnic 5 miliard a 300 milionů korun. Nižší výdaje plánují i jednotlivé městské části. Investovat budou hlavně do parkování. Prvních 10 městských částí bude podle deníku investovat do dopravy meziročně o 40 milionů korun méně. Dohromady dají skoro 220 milionů korun. Deník dodává, že loni statistiku ovlivnila mimořádná investice Prahy 9 do parkovacího domu za 110 milionů.

Mf Dnes

Podvádění na vysoké škole je slušný byznys - píše doslova Mladá fronta Dnes. Podle deníku je dnes velmi jednoduché najít na internetu někoho, kdo za peníze dokáže studentům napsat třeba seminární, ale i diplomovou práci. Ceny za normostranu se pohybují od 160 do 390 korun. A školy jsou na takové podvody krátké - dodává list. Pedagogové totiž podle deníku nemají možnost dokázat, že student práci nenapsal. Problémy ale podvodníci můžou mít třeba při obhajobě práce. Že si studenti za akademické práce platí, ví i třeba Univerzita Karlova v Praze.

Hospodářské noviny

V Česku je rekordní počet strojvedoucích, i tak to ale nestačí. Upozorňují na to Hospodářské noviny. V loni bylo na železnici celkem přes 10 tisíc strojvedoucích s aktivní licencí. Třeba státním Českým drahám ale do ideálního stavu chybí desítky strojvůdců. Deník píše, že dopravci si aktuálně školí strojvůdce ve velkém sami. Zacvičení nabízejí nejen těm s platnou licencí, ale i úplným nováčkům, kterým se získáním oprávnění pomůžou. Počet lidí oprávněných řídit vlak je rekordní. Zkoušky loni úspěšně složilo 621 lidí, to je nejvíce za posledních sedm let.

Právo

Nový bodový systém nabírá zpoždění. Začne platit nejdřív v roce 2022. Právu to řekl ministr průmyslu a obchodu a zároveň nový ministr dopravy Karel Havlíček za hnutí ANO. Dřív ho podle něj nestihne vláda schválit. První verze nového systému byla dokončená v roce 2018, kdy se dostala do meziresortního připomínkového řízení. Těch se ale sešlo tolik, že se s nimi ministerstvo dopravy vypořádává dodnes. Nedávno odvolaný ministr dopravy Vladimír Kremlík chtěl návrh představit vládě v březnu. Podle Havlíčka bude systém fungovat ale nejdřív až za dva roky.