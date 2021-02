Výběr z médií: rekordní tržby dronů, neoblíbené učňovské obory a bobři na Vysočině

Reportér Dolejší: Babiš řídí stát jako Agrofert, jeho roztěkaný mikromanagement ale v koronakrizi narazil

V Česku se znovu zpřísňují protiepidemická pravidla - vláda rozhodla po několika dnech dlouhých a místy velmi vyhrocených debat. Co se během nich dělo? A co to vypovídá o premiérově krizovém řízení?