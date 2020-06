Výběr z médií: Prymulův bývalý post, ochranná známka na vlčí mák a pražský plevel z Austrálie

V pátečním výběru z médií se dočtete, že o pozici na ministerstvu zdravotnictví, kterou dřív zastával Roman Prymula, není podle Lidových novin zájem. Ministerstvo obrany navrhlo podle Deníku N zneplatnění ochranné známky na vlčí mák. A do českých měst se dostává exotický plevel, píše Mf Dnes. Více se dočtete ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:02 19. června 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Roman Prymula | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

E15

Důsledky epidemie koronaviru pomohly tuzemským advokátům, píše deník E15. Krize totiž otřásla českým trhem práce a řada firem musela zkrátit úvazky svým zaměstnancům, nebo je rovnou propustila. Kvůli tomu vzrostl zájem zaměstnavatelů o pracovněprávní poradenství.

Mf Dnes

Do českých měst se dostává exotický plevel, informuje Mf Dnes. Podle deníku cizokrajné rostliny zavlečou do Česka omylem třeba turisté - a to například z bot, oblečení nebo automobilů. A tak třeba v Praze běžně roste nenápadný plevel původem až z Austrálie.

Deník N

Ministerstvo obrany navrhlo patentovému úřadu, aby zneplatnil ochrannou známku na vlčí mák, symbol válečných veteránů. Téma Deníku N. Ochrannou známku na tento symbol vlastní nadační fond Regi Base a za jeho používání požaduje peníze.

Lidové noviny

O pozici náměstka ministerstva zdravotnictví, kterou dřív zastával Roman Prymula, zatím není zájem. Dočtete se o tom v Lidových novinách. Po čtrnácti dnech od vypsání výběrového řízení se do konkurzu zatím nikdo nepřihlásil. Případní zájemci mají čas ještě do konce měsíce. Pokud se přesto nikdo neozve, vypíše ministerstvo zdravotnictví tendr znovu.

Deník

Lidé, kteří se starají o své nemocné příbuzné, se často potýkají s chudobou. Píše Deník. Důvodem je podle něj například to, že si lidé někdy nezažádají o příspěvek na péči, i když na něj mají nárok.

Hospodářské noviny

České mateřské školky nejspíš přestanou přijímat dvouleté děti. Téma pro Hospodářské noviny. S náročnou péčí školkám pomáhají chůvy, na ty už ale možná nebudou mít peníze. Dřív je pokryly evropské dotace, pak je měl začít platit stát, ten ale od slibovaného kroku nakonec odstoupil.