Výběr z médií: změny v penzijním připojištění, rušení pohotovostí a zájem o lázně

Hospodářské noviny

Stát chce motivovat lidi k tomu, aby si víc spořili na stáří. Ministerstvo financí totiž chystá změny v penzijním připojištění. Dočtete se o tom v Hospodářských novinách. Kdokoliv si tedy bude chtít udržet současnou míru státní podpory v penzijním připojištění, bude si muset spořit alespoň 1300 korun měsíčně.

Na penzi se státním příspěvkem si spoří 4,4 milionu lidí, uvedlo ministerstvo. Letos jich přibyly 4000 Číst článek

Ministerstvo se chystá upravit takzvaný třetí pilíř, tedy dobrovolné spoření do penzijních fondů. Kdo teď spoří 300 korun měsíčně, dostává od státu dalších 90. Maximálně pak může získat 230 korun – a to za předpokladu, že si měsíčně uloží alespoň tisíc korun. Teď to ale chce ministerstvo změnit. Státní příspěvek by lidé brali až od 500 korun měsíčně.

Mf Dnes

Od nového roku v Česku ubude pohotovostí. Upozorňuje na to Mf Dnes. Důvodem je nedostatek lékařů a taky financí. Obyvatelé řady měst tak nejspíš budou muset od 1. ledna dojíždět na lékařskou pohotovost buď do jiného zdravotnického zařízení, nebo dokonce do jiného města.

Právo

Lázním v Česku se v předvánoční době daří. Přestože se musí vypořádávat se zdražením energií, zájem lidí je poměrně velký. Na některých místech je obsazenost dokonce na hodnotách před pandemií koronaviru. Zato rezervací na začátek nového roku zatím příliš nepřibývá a lázním taky chybí zahraniční hosté. O tématu píše deník Právo.