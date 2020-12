Výběr z médií: Pietro Filipi v insolvenci, páteční oběd s politiky a strádající zoologické zahrady

Ve středečním českém tisku se dočtete, že síť módních obchodů Pietro Filipi míří do insolvence. Důvodem jsou dopady protikoronavirových opatření. Do insolvence jde i mateřská společnost C2H, píše deník E15. Majitel pivovarské restaurace Malý Janek v Jincích na Příbramsku chce podle Práva s politiky probrat dopad současných koronavirových opatření. Pozval je proto v pátek na oběd. Více se dočtete ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:23 16. prosince 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Majitel pivovarské restaurace Malý Janek v Jincích na Příbramsku chce podle Práva s politiky probrat dopad současných koronavirových opatření. Pozval je proto v pátek na oběd (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Mf Dnes

Část obchodníků a klientů stále není připravená na přísnější ověřování plateb na internetu. Píše o tom Mf Dnes. Od začátku ledna totiž začíná podle evropské směrnice platit, že při nákupech nebude stačit jen jednorázová sms, ale zapotřebí bude i druhý stupeň ověření. Druhé ověření se může provést třeba přes mobilní aplikaci. Ta funguje jako klíč, který platbu přes internet odemkne. Lidé to můžou udělat například otiskem prstu, skenem obličeje nebo stálým heslem.

Lidové noviny

Zoologické zahrady musí v pátek kvůli epidemii koronaviru znovu zavřít. Čekají je tak další ztráty. Například vedení pražské zoo v druhé polovině listopadu spočítalo, že kvůli covidu-19 přišlo o 80 milionů korun. Zahrady proto žádají o pomoc veřejnost. Víc se dočtete ve středečních Lidových novinách.

E15

Síť módních obchodů Pietro Filipi míří do insolvence, píše to středeční deník E15. Důvodem jsou dopady protikoronavirových opatření. Společně s Pietro Filipi jde do insolvence i mateřská společnost C2H. Majitel skupiny C2H Michal Mička oznámil, že ze společností v holdingu je na tom nejhůř právě firma Pietro Filipi. Do skupiny patří i další módní řetězec – Kara. Ten je ale podle Mičky na tom mnohem lépe a je možné, že se insolvenci vyhne.

Regionální Deník

Češi kvůli epidemii koronaviru tráví stále víc času na svých mobilních telefonech a počítačích. Prodejci elektroniky hlásí rekordní prodeje notebooků a mobilní operátoři zaznamenali větší množství přenesených dat i sms. Víc si přečtete v regionálním Deníku.

Právo

Majitel pivovarské restaurace Malý Janek v Jincích na Příbramsku chce s českými politiky probrat dopad současných koronavirových opatření. Politiky proto pozval v pátek k sobě do restaurace na oběd. Od pátku by přitom všechny zařízení měly mít podle rozhodnutí vlády znovu zavřeno. Téma pro deník Právo.