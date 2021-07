Výběr z médií: chybějící piloti stíhaček, rekordní prodeje zájezdů i přibývající černé skládky

V českém tisku se ve čtvrtek dočtete, že Česko má nedostatek pilotů vrtulníků a stíhaček. Nestačí ani to, že se do služby hlásí i piloti civilních dopravních letounů, píše deník Právo. Cestovní kanceláře teď podle Mf Dnes prodávají víc zájezdů než před pandemií. Zájem Čechů o dolovenu v zahraničí roste, a to i navzdory častým změnám protiepidemických opatření. Více se dočtete ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 6:52 22. července 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Česko má nedostatek pilotů vrtulníků a stíhaček. Nestačí ani to, že se do služby hlásí i piloti civilních dopravních letounů, píše deník Právo (ilustrační foto) | Foto: Michal Voska | Zdroj: Ministerstvo obrany

Mf Dnes

Cestovní kanceláře teď prodávají víc zájezdů než před pandemií. Informuje o tom Mf Dnes. Zájem Čechů o dovolenou v zahraničí roste, a to i navzdory častým změnám protiepidemických opatření. Ty ale ovlivňují, do jaké země se Češi vydají. Češi mají stále větší zájem o dovolenou v zahraničí, neodradí je ani protiepidemická opatření, která se stále mění. Podle některých cestovních kanceláří a agentur dokonce měsíc červen překonal prodeje z roku 2019.

Regionální Deník

Při pandemii přibyly v Česku černé skládky. Stavební suť, starý nábytek a elektrospotřebiče, ale i plechovky od piva nebo roušky. To jsou podle lidí z terénu nejčastější odpadky, které jsou v přírodě k nalezení. Tématu se věnuje regionální Deník.

Ekonom

Z tetování se stal velký trend a postupně si na něj zvykají i zaměstnavatelé z konzervativních oborů. V Česku se nechalo potetovat až 15 procent Čechů, většina z nich je ve věku od 15 do 44 let. Téma zpracoval týdeník Ekonom.

Právo

Česko má nedostatek pilotů vrtulníků a stíhaček. Do služby se podle deníku Právo chtějí hlásit i piloti civilních dopravních letounů. Situaci to ale nepomůže. Než se z nováčka stane zkušený pilot vrtulníku nebo stíhačky, trvá to 10 let.