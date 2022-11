Výběr z médií: hrozící epidemie neštovic, ceny léků i nové vánoční pivní speciály

V českém tisku se v sobotu dočtete, že lékaři evidují přes 50 tisíc nakažených neštovicemi a do konce roku by se mohl počet zdvojnásobit. Důvodem je malá promořenost dětských kolektivů, píše Mf Dnes. Lidé se nemusí bát velkého zvýšení cen léků, neboť nerostou rychleji, než inflace. Všímá si toho deník Právo. Více ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 8:31 19. listopadu 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ceny léků nerostou rychleji než inflace a často jejich zvýšení zákazník ani nepozná (ilustrační foto) | Zdroj: Profimedia

Mf Dnes

V Česku hrozí silná epidemie neštovic. Upozorňuje na to Mf Dnes. Už teď lékaři evidují přes padesát tisíc nakažených, nejvíc od roku 2012. Do konce roku by se počet mohl ještě zdvojnásobit. Důvodem hrozící epidemie je malá promořenost dětských kolektivů. Tu způsobily roky protikoronavirových omezení.

Výběr z médií: férovější topení, nápor pacientů s psychickými problémy a export z Česka na Ukrajinu Číst článek

Právo

Ceny léků nerostou rychleji než inflace a často jejich zvýšení zákazník ani nepozná. Všímá si toho sobotní Právo. Pokud lidé navíc zaplatí nad zákonem stanovený limit pro léky na předpis, pojišťovna jim peníze vrátí. Takzvaný ochranný limit je pro lidi se zdravotním postižením a lidi nad 70 let stanovený na 500 korun za rok.

Deník

Jaké pivní speciály se budou pít letos o Vánocích, zjišťoval Deník. Vedle originálních chutí se vánoční piva vyznačují i větší sílou a netradičními výrobními procesy. V minulosti se na vánoční speciály zaměřovaly hlavně menší pivovary. Za posledních patnáct let si ale i ty velké uvědomily, že je dobré mít ve své nabídce určitou rozmanitost. Například Plzeňský Prazdroj letos zájemcům nabídne tmavého Kozla s příchutí skořice.

Lidové noviny

Lékaři z Fakultní nemocnice Královské Vinohrady zakládají první českou fekální banku, píší Lidové noviny. Činí tak kvůli nedostatku dárců potřebných k fekálním transplantacím, zákrokům, kdy lékaři odeberou zdravému člověku střevní mikroflóru ve formě stolice a po zpracování ji vloží do střeva nemocného. Darovat smějí podle přednosty tamní kliniky anesteziologie a resuscitace Františka Duška jen pečlivě vybraní a zdraví jedinci.