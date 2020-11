Výběr z médií: dražší pivo, stavba solárních elektráren i přemnožená zvěř v lesích

Ve středečním českém tisku se dočtete, že si připlatíme za pivo v lahvích a plechovkách. Pivovary totiž nemůžou kvůli koronavirovým opatřením prodávat sudové pivo do restaurací, informuje regionální Deník. Ministerstvo životního prostředí podle Hospodářských novin nedovolí stavbu solárních elektráren na pozemcích, které jsou v zemědělském půdním fondu. Tam ale patří většina půdy. Více se dočtete ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:29 25. listopadu 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Češi zaplatí více za pivo - zdraží se hlavně to v lahvích a plechovkách (ilustrační foto) | Foto: Filip Nerad | Zdroj: Český rozhlas

Regionální Deník

Češi zaplatí více za pivo - zdraží se hlavně to v lahvích a plechovkách. Upozorňuje na to středeční regionální Deník. Pivovary totiž nemůžou kvůli koronavirovým opatřením prodávat sudové pivo do restaurací a barů. Výroba se tak u některých pivovarů propadla až o 30 procent. Na jaře přitom podle svých odhadů přišly pivovary zhruba o pět miliard korun.

‚Neuvědomil jsem si, že porušuji nařízení.‘ Jurečka se omluvil, že i přes zákaz vypil na ulici pivo Číst článek

E15

Až čtyřicet procent oslovených českých firem nezvládá včas platit faktury. Uvádí to průzkum Barometr platební morálky společnosti Atradius, který zveřejnil deník E15. Důvodem je koronavirová epidemie a nižší poptávka po službách a produktech. Dvě třetiny společností v průzkumu uvedly, že mají kvůli koronaviru nižší tržby. Faktury po splatnosti rostou hlavně v oborech, jako je stavebnictví nebo hutnictví.

Hospodářské noviny

Ministerstvo životního prostředí nedovolí stavbu solárních elektráren na pozemcích, které jsou v zemědělském půdním fondu. Tam ale patří většina půdy - tedy i ta, která se k zemědělství nehodí. Tématu se věnují středeční Hospodářské noviny. Podle společností ČEZ nebo Sokolovská uhelná tak ale v Česku kvůli zákazu nemůžou vzniknout téměř žádné nové solární elektrárny. Na stavbu elektráren má jít z modernizačního fondu přes 150 miliard korun.

Lidové noviny

Letošní mikulášská nadílka bude kvůli koronaviru omezená. Všímají si toho středeční Lidové noviny. Některá dětská centra uspořádají besídky online, část se pak rozhodla zrušit mikulášský program úplně. Ministerstvo zdravotnictví zatím pro mikulášské oslavy opatření nezmírnilo. Stále tedy platí, že se může setkávat maximálně šest lidí.

‚Ušetříme až 10 miliard ročně.‘ Vláda schválila snížení podpory pro solární elektrárny Číst článek

Mf Dnes

Myslivci upozorňují, že se v českých lesích přemnožila lesní zvířata. Jde hlavně o divoké prasata a srny. Tématu se věnuje Mf Dnes. Pořádání mysliveckých honů je ale kvůli koronavirovým opatřením omezené. Přemnožená zvířata tak způsobují problémy lesníkům nebo zemědělcům, na silnicích taky roste počet nehod se zvěří.

Právo

Policie musela od poloviny září řešit přes patnáct tisíc porušení proti koronavirovým nařízením. Zjistil to deník Právo. Nejčastěji šlo o nenošení roušek nebo porušení nočního zákazu vycházení. Policisté celkem udělili přes čtyři tisíce pokut na místě.