Výběr z médií: návrat dětí do škol, elektrokola v národních parcích a stipendia pro romské studenty

Plánovaný návrat dětí do škol má trhlinu - oddělení žáků kvůli koronaviru může být problémem v například v družinách, píší Lidové noviny. Ochránci přírody si stále více stěžují na elektrokola - téma pro Mladou frontu Dnes. Léčebným přípravkům z konopí s látkou CBD hrozí v Evropské unii zákaz prodeje, uvádí deník Právo. A na serveru Aktuálně,cz se dočtete o stipendiích pro romské studenty. Více ve výběru z médií, který připravil Radiožurnál. Praha 7:05 15. srpna 2020

Lidové noviny

Za 14 dní znovu začíná škola, plán návratu dětí do lavic ale má trhlinu, upozorňují Lidové noviny. Školáci by se měli učit jen v oddělených skupinách, aby se snížilo riziko nákazy koronavirem. Problémem jsou ale družiny a zájmové kroužky, kde se nakonec děti stejně promísí. Pracující rodiče jsou přitom často na družinách závislí. Školy teď čekají na pokyny od ministerstva.

Problém s družinami chtějí některé školy řešit tak, že jednotlivé skupiny v družině upraví tak, aby do nich náleželi žáci, kteří se budou potkávat i ve škole.Stejný problém ale platí třeba i pro výuku jazyků a volitelné předměty - s reorganizací výuky by tak měl pomoct ministerský manuál, který by ředitelé měli dostat začátkem příštího týdne.

Mf Dnes

Elektrokola se vymkla kontrole - tématu se věnuje sobotní Mlada fronta Dnes. Prodeje elektrokol rostou a spolu s nimi přibývá taky stížností od ochránců přírody. Podle správců národních parků se lidé díky elektrokolům dostávají do míst, kam by se dřív nedostali a ničí přírodu. Správa Národního parku Podyjí napočítala už desítky přejetých hadů a dalších zvířat, která nestihla utéct.

Rychlost, s níž se lidé na elektrokole dostanou na hřebeny, se tak výrazně zkracuje, což ovlivňuje i dobu, kdy má příroda klid. Ochranáři například už loni pozorovali, že z jelenů se v turistické sezoně začínají stávat noční zvířata. Cyklisté také nerespektují pravidla a stále více lidí jezdí mimo vyznačené cyklotrasy.

Právo

Léčebným přípravkům z konopí s látkou CBD hrozí v Evropské unii zákaz prodeje. Všímá si toho deník Právo. Konopné oleje, kapky nebo čaj by se tak staly nezákonnými. Teď jsou vnímané jako doplněk stravy. K dostání by bylo jen drahé léčebné konopí s obsahem THC, které je ale v Česku dostupné jen na předpis.

Evropská komise uvažuje o zařazení konopí s látkou CBD mezi narkotika. A to přesto, že nemá omamné účinky. Svoje předběžné stanovisko už evropské úřady oznámily výrobcům a prodejcům, kteří to ale kritizují. Pro české výrobce a prodejce by to znamenalo útlum až konec konopného byznysu, který se v současnosti rozjíždí.

Aktuálně.cz

O stipendium pro Romy udělované organizací Romea si poprvé zažádali také studenti vysokých škol. Dočtete se to na serveru Aktuálně.cz. Letos má organizace přes 200 zájemců ze středních, vyšších odborných i vysokých škol. Peníze ale dostane jen 90 z nich. Využít je můžou na učebnice, skripta, speciální pomůcky, koleje anebo třeba dojíždění do školy.

Pomoc je určená hlavně romským studentům, kteří mají dobré studijní výsledky a zároveň bojují se špatnou socioekonomickou situací, která jejich studium ohrožuje. Porota zvažuje i snaživost studenta. Po výběrovém řízení získá na rok padesát romských středoškoláků 14 tisíc korun. Třicet vysokoškoláků obdrží 25 tisíc korun a deset studentů vyšších odborných škol dostane 21 tisíc.