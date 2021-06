Výběr z médií: hromadění plastu ve městech, rekordní rok pro herní trh i nový národní park

Během pandemie se v českých městech hromadily plasty, jejich množství narostlo až o čtvrtinu. Informují o tom středeční Lidové noviny. Minulý rok naopak svědčil českým vývojářům počítačových her, z pohledu příjmů zažily rekordní období. Téma pro Hospodářské noviny. Bude Křivoklátsko dalším národním parkem? Jednat o tom budou zastupitelé Středočeského kraje, píše regionální Deník. Více ve výběru z médií, který připravil Radiožurnál. Praha 7:21 23. června 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nadprůměrně plastového odpadu vyprodukovali během covidu i zdravotníci, píší Lidové noviny (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Lidové noviny

Pandemie zahltila Česko plasty, v obcích a městech jejich množství narostlo až o 25 procent. Tématu se věnují Lidové noviny. Mezi příčinami je například vysoká poptávka po gumových rukavicích, dál také plastové krabičky s obědem nebo nákupy z e-shopů.

Nadprůměrně plastového odpadu vyprodukovali během covidu i zdravotníci. Lékaři se museli zbavovat nejen roušek a respirátorů, které je navíc potřeba balit do igelitových sáčků, ale taky například testů na koronavirus, případně ochranných obleků. Lidové noviny mluvily s ministrem životního prostředí Richardem Brabcem (ANO) a ten poznamenal, že v době pandemie nestíhaly spalovny likvidovat infekční odpad. Bylo proto nutné upravovat předpisy, dodal pro Lidové noviny.

Hospodářské noviny

Středeční Hospodářské noviny se věnují počítačovému průmyslu, konkrétně počítačovým hrám od českých vývojářů. Česká studia za sebou mají, pokud jde o příjmy, rekordní rok. Celkový obrat přesáhl 5 miliard korun. Studia se navíc předhání v tom, které z nich uloví nejkvalifikovanější tuzemské designéry a programátory.

Obrat herního průmyslu v Česku za loňský rok meziročně narostl o 17 procent, a to na 5,32 miliard korun. Letos by se měl podle prognóz blížit k šesti miliardám. Například studio Bohemia Interactive loni vykázalo čistý zisk ve výši 608 milionů korun. I to je podle Hospodářských novin důvod, proč se o české vývojářské firmy stále častěji zajímají zahraniční investoři.

E15

Pořídit si vlastní bydlení v Česku je nejtěžší v historii. Člověk k tomu potřebuje dvanáctinásobek průměrného ročního výdělku. Dočtete se o tom v deníku E15, který zanalyzoval data České národní banky. Z nich vyplynulo, že ceny nemovitostí rostly v uplynulém roce výrazně rychleji než příjmy.

Zatímco průměrné příjmy se loni zvýšily zhruba o šest a půl procenta, tak skutečná cena bytů narostla skoro o deset procent. Data pak ukazují, že ceny bytů rostly i na začátku letošního roku. Ceny bytů jsou tak nadhodnocené až o 25 procent. Situaci nepomáhá ani růst cen hypoték.

Deník N

Pomocí silných magnetů uklízí dno Vltavy a nalézají pistole, pouta nebo koloběžky. Řeč je to dobrovolnících, kteří uklízí veřejný prostor. Metoda, kterou používají se označuje anglickým termínem magnet fishing - využívají oboustranné neodymové magnety s nosností až půl tuny. Příběh jedné takové dobrovolnice popisuje středeční Deník N.

Deník

Zastupitelé Středočeského kraje budou příští týden jednat o tom, jestli vyhlásí okres Křivoklátsko za národní park. Téma rozebírá regionální Deník. Podle zastánců je nutné ochránit ráz tamní přírody a taky genofond jelena evropského, kterého vytlačuje jelen sika. Odpůrci zase namítají, že to místním obyvatelům jen způsobí komplikace a problémy to nevyřeší.

Křivoklátsko je díky bohaté biodiverzitě od konce sedmdesátých let vyhlášené za chráněnou krajinnou oblast a zhruba od stejné doby je i na seznamu světového dědictví UNESCO. O nápadu vyhlásit ho jako národní park se mluví roky. Zastánci už v roce 2009 zveřejnili možné hranice parku - ten by měl rozlohu přes 10 tisíc hektarů. Status národního parku by měl podle radní pro životní prostředí a zemědělství Jany Skopalíkové z Pirátů zajistil vyšší stupeň ochrany regionu. Pro je i ministerstvo životního prostředí.