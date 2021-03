Výběr z médií: narovnání platů mužů a žen, přeplněné asijské obchodní lodě i virtuální pacienti

Ve středečním českém tisku se dočtete, že Brusel chce narovnat platy mužů a žen. Navrhuje, aby firmy zveřejňovaly, jaký plat u nich obě pohlaví mají, píší Hospodářské noviny. Asijským námořním dopravcům podle deníku E15 dochází kapacity kontejnerů, lodě jsou totiž kvůli velké poptávce značně vytížené. Zboží do Evropy se tak může dostávat s několikatýdenním zpožděním. Více se dočtete ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 6:44 3. března 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Asijským námořním dopravcům podle deníku E15 dochází kapacity kontejnerů, lodě jsou totiž kvůli velké poptávce značně vytížené. Zboží do Evropy se tak může dostávat s několikatýdenním zpožděním (ilustrační foto) | Zdroj: Profimedia

Hospodářské noviny

Zeptejte se, kolik bere kolega. Brusel chce narovnat platy mužů a žen - tak zní titulek středečních Hospodářských novin. Ty připomínají, že platy žen jsou v Česku v průměru o desetinu nižší, než u mužů a to i přesto, že pracují na stejné pozici. Ty řídící navíc muži stále zastávají častěji než ženy. Evropská komise proto navrhuje, aby firmy zveřejňovaly, jaký plat u nich obě pohlaví mají.

České ženy vydělávají o 20 procent méně než muži. V EU jsou na tom hůř jen Estonky a Němky Číst článek

Mf Dnes

V Mf Dnes se dočtete, o kolik se v uplynulém roce v Česku zvýšily ceny potravin. V roce 2020 totiž rostly nejvíc za osm let. Důvodem jsou ztížené podmínky sklizně kvůli pandemii koronaviru, nedostatek pracovníků v zemědělství i složitější přeprava zboží po Evropě. Kvůli zavřeným prodejnám v části roku navíc obchodníci často sortiment zdražovali, aby dohnali ušlé tržby. V loňském roce se zvýšila například cena ovoce a zeleniny. U paprik za prvních pět měsíců vzrostla o 30 korun za kilogram. A podobně zdražovaly i citrony, mrkev nebo květák. Kromě potravin ale v roce 2020 rostla i cena baleného piva, a to o přibližně tři až čtyři procenta.

Dopravci nestíhají. Někteří jsou na hranici svých kapacit a omezují příjem balíků z e-shopů Číst článek

E15

Lodě došly - to je titulek deníku E15. Ten si všímá, že asijským námořním dopravcům dochází kapacity kontejnerů, lodě jsou totiž kvůli velké poptávce značně vytížené. Cena za přepravu se podle českých dopravců na začátku roku pohybovala kolem dvanácti tisíc dolarů za kontejner o dvanácti metrech. Komplikace se pak ale přesouvají i do letecké a železniční dopravy, zboží se tak do Evropy může dostat o několik týdnů později.

Právo

Virtuální pacienti pomáhají studentům medicíny nahlédnout do praxe. Tématu se věnuje deník Právo. Virtuální simulaci, která je součástí kontaktní výuky mediků, vytvořili odborníci z brněnského Institutu biostatistiky a analýz a to pod hlavičkou Lékařské fakulty Masarykovy univerzity.

Přínosní jsou virtuální pacienti například v předmětech Anesteziologie a léčba bolesti, Intenzivní medicína, Farmakologie nebo Psychiatrie, řekl proděkan Lékařské fakulty Masarykovy univerzity Petr Štourač. Nejen studenti, ale i lékaři podle něj získají zkušenosti, které jim pomůžou s rozvojem kritického myšlení i tréninkem rozhodovacích dovedností.