Výběr z médií: omezení reklamy na plazmu, stěhování kvůli drahým energiím a kudlanky v Česku

V českém tisku se v pátek dočtete, že ministerstvo zdravotnictví chce změnit zákon, aby byla reklama na odběr plazmy omezená, píše Deník N. Napadlo vás, jestli by náhodou kvůli dražším energiím nebylo lepší odjet na celou zimu někam do tepla? Téma rozebírají Hospodářské noviny. A kudlanky podle Lidových novin žijí na stále více místech v Česku. Více se dočtete ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 6:54 9. září 2022

E15

Financování státního dluhu Česka se opírá stále více o peníze ze zahraničí. Píše o tom deník E15. Investoři z cizích zemí drželi koncem července české dluhopisy za rekordních 733 miliard korun. Výnos z tohoto typu státních cenných papírů je teď čtvrtý nejvyšší v rámci unijních ekonomik.

Deník N

V Česku se v posledních letech nekontrolovaně rozrůstají komerční odběry plazmy. A hlavně reklama na finanční odměny, které dárci dostanou. Jedna z firem se navíc snaží nalákat zájemce na soutěž o auto, u další se dá vyhrát příspěvek na zaplacení energií. Jak píše Deník N, lidi na to slyší.

Ministerstvo zdravotnictví chce změnit zákon tak, aby byla reklama na odběr plazmy omezená. Sdružení, které odběrové firmy zastřešuje, to kritizuje.

Lidové noviny

Kudlanky žijí na stále více místech v Česku. Věnují se tomu Lidové noviny. Obsadily už skoro celou Moravu a Slezsko a nedávno pronikly i do Prahy. Navíc jim nedělá problém žít ani na horách. Kudlanky se objevují v Jeseníkách i Krkonoších v nadmořské výšce přes 1300 metrů. Můžou za to klimatické změny.

Hospodářské noviny

Napadlo vás, jestli by náhodou kvůli dražším energiím nebylo lepší odjet na celou zimu někam do tepla? Kolegy z Hospodářských novin také a rozhodli se spočítat, zda se to opravdu vyplatí. Vyšlo jim třeba, že pokud jste v nájmu v Praze a elektřinu používáte ke všemu, tak ano. Bydlením v Athénách, Záhřebu nebo Nikósii se dají dokonce ušetřit desítky tisíc korun.