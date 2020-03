Výběr z médií: prodej elektrárny Počerady, registrační poplatek u gynekologa nebo cirkusy v Mostě

Mf Dnes

Některé gynekologické ordinace v Česku vybírají poplatek za registraci pacientek. Upozorňuje na to Mf Dnes. Pokud ale mají lékaři smlouvu s pojišťovnami, takový poplatek podle ministerstva zdravotnictví nesmí vybírat. Lékaři se ale brání, že jde o poplatek za nadstandardní služby.

Přes tři čtvrtiny Brňanů hlasovaly v anketě proti pronajímání pozemků cirkusům s divokými zvířaty Číst článek

Regionální Deník

Magistrát v Mostě rozhodl, že nepustí cirkusy se zvířaty na své pozemky. Informuje o tom regionální Deník. Zastupitelé zákaz schválili na základě ankety mezi obyvateli. Žádosti o zábor veřejných prostranství tak začnou úředníci zamítat. Provozovatelé cirkusů to považují za diskriminaci.

Hospodářské noviny

Menšinoví akcionáři polostátní energetické společnosti ČEZ nesouhlasí s prodejem elektrárny Počerady podnikateli Pavlu Tykačovi. Téma Hospodářských novin. Akcionáři podali v únoru na smlouvy o prodeji elektrárny žalobu. Firma ale tvrdí, že valná hromada nemá ze zákona na uzavírání takových smluv žádný vliv.

Právo

Kvůli drahým bytům musí mladí lidé zůstávat u rodičů déle. Téma úterního deníku Právo. Většina lidí do pětadvaceti let se chce co nejdříve osamostatnit. Plány jim ale komplikuje současný trh s bydlením. Většina mladých si myslí, že by jim s bydlením měl pomoci stát.