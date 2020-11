Výběr z médií: podvodníci v bytových domech, příprava vězeňských nemocnic nebo kořeny humoru

Bytové domy se stávají terčem podvodníky, využívají totiž přerušení kontrol změn ve stanovách. Téma pro Lidové noviny. Vězeňské nemocnice se připravují na nával vězňů s koronavirem, píše deník E15. Vědci hledají kořeny humoru, ležet mohou v živočišné říši, uvádí Deník N. A podle pondělního Práva komplikuje pandemie koronaviru přijetí dětí do pěstounské péče. Více ve výběru z médií, který připravil Radiožurnál. Praha 7:17 2. listopadu 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kvůli změně stanov se do společenství vlastníků můžou dostat podvodníci, kteří získají přístup k fondu oprav, píší Lidové noviny (ilustrační foto) | Zdroj: Wikimedia Commons | CC BY-SA 3.0

E15

Vězeňské nemocnice se připravují na příjem vězňů s nemocí covid-19. Deník E15 píše, že na jediném infekčním oddělení v Brně je jen 21 míst a vězeňští lékaři nemají k dispozici žádné plicní ventilátory. Přesto se generální ředitelství Vězeňské služby kolapsu péče nebojí. Koronavirem je teď v Česku nakažených zhruba 20 vězňů.

Lékař z první linie: Na konci sil se necítím, vydržet musíme ještě dlouho. Na frontě jsme teď my všichni Číst článek

Podle mluvčí Vězeňské služby Petry Kučerové zařízení přijala stovky protiepidemických opatření a nekontrolovatelné šíření koronaviru proto nehrozí. Deník E15 doplňuje, že infekční oddělení je jen v brněnské vězeňské nemocnici a skládá se ze sedmi cel po třech místech. Pokud by se stav některého z infikovaných vězňů zhoršil a potřeboval by intenzivní péči, musel by být i s ostrahou převezený do civilní nemocnice.

Lidové noviny

Bytové domy se stávají novým terčem podvodníků. Podle Lidových novin podvodníci využívají toho, že notáři od léta nemusejí kontrolovat změny ve stanovách společenství vlastníků. Situaci jim usnadňují i pravidla přijatá kvůli koronaviru, podle kterých vlastníci můžou místo schůzí hlasovat korespondenčně.

Kvůli změně stanov se do čela společenství můžou snadno dostat podvodníci, kteří získají přístup k penězům našetřených ve fondu oprav. Stačí jim, aby dosavadní kolektivní orgán nahradili jen jedním člověkem, tedy dosazeným bílým koněm. Lidové noviny tak radí sledovat datové schránky, kam soudy zasílají informace o změnách.

Deník N

Vědci hledají kořeny humoru, ležet podle nich můžou hluboko v živočišné říši. Deník N si všímá toho, že vznik vtipů možná souvisí se škádlením a prováděním naschválů. Takovou schopnost přitom podle nové studie mají i batolata a taky řada primátů.

Univerzita Pardubice získala patent na detekci rakoviny slinivky. Test odhalí nemoc v počáteční fázi Číst článek

Různé formy provokace a škádlení vědci zdokumentovali u šimpanzů, makaků, langurů, paviánů a dalších opic. Deník N připomíná i některé komunikační experimenty, při kterých lidoopi úmyslně a s pobavením dávali chybné odpovědi. Mláďata šimpanzů nebo orangutanů zase ve volné přírodě často nečekaně skáčou na dospělé jedince, kteří odpočívají.

Hrot

Česku hrozí krize stavebních surovin, tvrdí to týdeník Hrot. Za posledních 30 let v zemi neotevřel jediný kamenolom. Podle České geologické služby navíc do deseti let skončí až 60 procent stávajících kamenolomů i pískoven. Ministerstvo průmyslu a obchodu o problému ví, požádalo prý geology o analýzu zásob těžených ložisek.

Některé kraje už teď dováží kamení nebo štěrkopísky z ostatních regionů. Otevřít nová ložiska se podle Hrotu nedaří třeba kvůli protestům obyvatel z okolí lomů nebo kvůli průtahům při povolovacím procesu.

Mf Dnes

Od příštího srpna budou nejspíš Češi dostávat nové bezpečnější občanské průkazy, tématu se věnuje deník Mf Dnes. Z dokladů by mělo zmizet rodné číslo a taky akademické tituly. Některé změny pak poznají jen stroje. Novinka navržená Evropskou komisí má za cíl znesnadnit padělání průkazů. Podobu dokladů už schválila vláda, teď návrh čeká na souhlas sněmovny.

Poslanci schválili jednorázový pětitisícový příspěvek pro důchodce. Vláda jej chce vyplatit ještě letos Číst článek

Hospodářské noviny

Firmy vyrábějící respirátory nebo třeba chirurgické nástroje by měly snadněji než jiné podniky dosáhnout na investiční pobídky. Vláda si od změny slibuje, že do Česka přiláká víc zdravotnických společností ze zahraničí a země tak bude v této oblasti soběstačnější. V Hospodářských novinách se ale dočtete, že zájem o investiční pobídky se letos výrazně snížil.

Podle návrhu, který by vláda měla schvalovat na některé z následujících schůzí, budou moct výrobci zdravotnických pomůcek od státu získat přímou dotaci až do výše 10 procent z proinvestovaných peněz. Od státu taky získají daňové úlevy, informují Hospodářské noviny.

Právo

Pandemie koronaviru zpomaluje proces přijetí dětí do náhradních rodin, upozorňuje na to deník Právo. V některých krajích úředníci kvůli protiepidemickým opatřením přerušili přípravy žadatelů o pěstounskou péči. Některým dětem dokonce hrozí, že z přechodné pěstounské péče budou muset zpátky do ústavu.

Podle Bohumily Krejčíkové z Asociace náhradních rodin jsou takto ohrožené hlavně děti, které mají přechodní pěstouni svěřené na dobu jednoho roku. Nejjednodušším řešením by mohlo být prodloužení přechodné pěstounské péče. Jenže přechodných pěstounů je jen omezený počet a nové pěstouny teď úřady nestíhají schvalovat, vysvětluje Právo.