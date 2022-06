Výběr z médií: pohřební extravagance, práce pro ukrajinské uprchlíky i boj o peníze ve zdravotnictví

Berní úřady musí vracet několika firmám miliony korun, jelikož si špatně vyložily zákon, informuje pondělní vydání Hospodářských novin. Mf Dnes píše o tom, jak se česká města snaží najít práce pro ukrajinské uprchlíky a uprchlice a například v Regionálním deníku se dočtete o nových trendech v českém pohřebnictví. Více se dozvíte ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:10 6. června 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jednotlivé segmenty zdravotnictví bojují o peníze na příští rok, píše týdeník Hrot | Zdroj: Profimedia

Hospodářské noviny

Berňák vrací firmám miliony, špatně si vyložil zákon. To je titulek pondělních Hospodářských novin. Nejvyšší správní soud totiž rozhodl o tom, že berní úřady neoprávněně po některých firmách požadovaly úrok z prodlení za dlužnou daň. Finanční správa teď začala chybu napravovat, stát za ni ale zaplatí.

Do roku 2014 platilo pravidlo, že pokud berní úředníci doměřili firmě dlužnou daň, mohli účtovat úroky z prodlení jen za pět let. Pokud objevili nedoplatek z účetního období před deseti lety, mohl tak úřad doměřit úrok jen za pět let. Úřady nové pravidlo ale používaly i na daně doměřené před tímto rokem.

Mf Dnes

Některá města v Česku se snaží najít práci ukrajinským uprchlíkům. Tématu se věnuje Mf Dnes. Zatímco sehnat práci pro Ukrajince je celkem jednoduché, Ukrajinky mají pracovních nabídek minimum. To se ale rozhodla řešit například chrudimská radnice, která chce pro ně pozice vytvořit. Starosta Chrudimi František Pilný (ANO) Mf Dnes řekl, že pro uprchlice budou mít místa v technických službách, sportovních areálech, ale i kvalifikované práce.

Regionální deník

Fialová rakev nebo různobarevná parte. Regionální deník mapuje trendy v českém pohřebnictví. Současní pozůstalí čím dál častěji hledají alternativy k tradičnímu poslednímu rozloučení. Některé designéry k originální funerální tvorbě přivedly vlastní pocity absolutní bezmoci, smutku a deprese z odchodu blízké osoby.

Hrot

Jednotlivé segmenty zdravotnictví bojují o peníze na příští rok, píše týdeník Hrot. Právě v těchto dnech se totiž v zasedacích místnostech zdravotních pojišťoven a svazů rozhoduje o tom, kdo si ve zdravotnictví příští rok polepší a kdo ne. Dohodnout se musí do konce června, jinak za ně rozhodne ministr Vlastimil Válek (TOP 09).

Právo

Všeobecná zdravotní pojišťovna ročně řeší stovky případů neoprávněného prokázání se průkazem pojišťovny. Upozorňuje na to Právo. Lidé tak činí třeba i nevědomky. Podle novely zákona, který začala platit začátkem roku, jim za to ale hrozí pokuta až pět tisíc korun. Případů zneužití průkazu pojišťovny podle Práva nejčastěji dochází v zahraničí. Pojišťovny peníze za neoprávněně čerpanou péči vymáhají zpět.