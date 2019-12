Výběr z médií: navýšení mzdy pro pěstouny, klima jako slovo roku a boj s plagiáty

Třicet tisíc místo dvaceti. Měsíční mzda pro přechodné pěstouny by se měla navýšit, píše deník Právo. Se zvýšením částky počítá novela, která je v meziresortním připomínkovém řízení. Pardubická univerzita si pořídila licenci na unikátní antiplagiátorský program Turnitin, informuje Deník. Nástroj bude kontrolovat závěrečné a seminární práce studentů i články akademiků. Více ve výběru z médií, který připravil Radiožurnál. Praha 6:52 28. prosince 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Měsíční mzda pro přechodné pěstouny by se měla navýšit (ilustrační foto). | Foto: Jan Schejbal / Empresa Media | Zdroj: Profimedia

Mf Dnes

Češi letos pohřešovali víc než tři tisíce lidí. Mf Dnes píše, že nevyřešených zůstalo sedm desítek případů. Podle policie je příčinou zmizení v drtivé většině útěk před osobními problémy. Ztrácí se ale také turisti nebo senioři. Počet nevyřešených zmizení je za letošní rok skoro třikrát vyšší než za ten loňský. Podle policistů jsou některé případy fingované. Lidé často utíkají kvůli dluhům nebo třeba kvůli rozchodu s partnerem. Poměrně časté je taky mizení Čechů v zahraničí.

Doslovně opsané odstavce. Olomoucká univerzita znovu prověří disertační práci poslance KSČM Ondráčka Číst článek

Deník

Univerzita Pardubice se rozhodla pořídit si licenci na unikátní antiplagiátorský program, informuje o tom regionální Deník. Internetový nástroj Turnitin bude kontrolovat závěrečné a seminární práce studentů i články akademiků. Škola chce předejít možnému pošpinění dobrého jména kvůli případům opisování. Deník připomíná, že podezření z plagiátorství diplomových a bakalářských prací stálo loni křeslo ministryni spravedlnosti Taťánu Malou z ANO i šéfa resortu práce Petra Krčála z ČSSD. Pardubická univerzita se ale podle mluvčí Martiny Mackové s žádným podobným problémem zatím nesetkala.

Lidové noviny

Slovem roku 2019 je podle redakce Lidových novin klima. Deník píše, že se klima stalo ústřední agendou. Termín používají ti, kteří volají po okamžitých změnách, i ti, kteří klimatický aktivismus označují za módní hysterii. V anketě čtenářů serveru Lidovky.cz vyhrála slovo roku zkomolenina „motýle“. Slovo motýle použil jako první premiér Andrej Babiš z hnutí ANO při květnovém projevu na výroční schůzi Česko-německé obchodní a průmyslové komory. Jeho věta „Chceme znovu motýle“ zvítězila i v anketě Českého rozhlasu Plus o výroku roku.

Právo

Měsíční mzda pro přechodné pěstouny by se měla navýšit, tématu se věnuje deník Právo. Se zvýšením částky počítá novela, kterou ministerstvo práce a sociálních věcí poslalo do meziresortního připomínkového řízení. Pokud mají profesionální pěstouni v péči dítě, měli by dostávat 30 tisíc korun namísto současných dvaceti tisíc. V případě, že by pěstouni měli v péči dvě děti současně, zvýšila by se tato částka ještě o dalších šest tisíc korun. Přechodných neboli profesionálních pěstounů je v Česku šest stovek. Většinou do péče přibírají nejmenší děti, o které se jejich rodina nemůže postarat.