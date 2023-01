Výběr z médií: dotace na brownfieldy, dražší pojištění auta a umělá inteligence ve výuce

V českém tisku se v úterý dočtete, že o dotace na úpravy takzvaných brownfieldů mají obce enormní zájem. Informuje o tom deník E15. Pojištění auta může podle Mf Dnes zdražit. A některé školy začínají učit s pomocí umělé inteligence. Téma pro Lidové noviny. Více se dočtete ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:20 10. ledna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít O dotace na úpravy brownfieldů je zájem (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

E15

O dotace na úpravy takzvaných brownfieldů mají obce enormní zájem. Podle deníku E15 ale státní podpora na obnovy starých areálů přichází na poslední chvíli. Program ministerstva pro místní rozvoj schválila vláda až těsně před Vánoci. Dotace na projekty přitom musejí být vyčerpány do roku 2026. Obcím tak zbývají jen tři roky na dokončení projektů.

Mf Dnes

Pojištění auta může zdražit i o několik tisíc, téma Mf Dnes. Ceny porostou u povinného ručení i havarijního pojištění. Pojišťovny zdražení vysvětlují růstem nákladů na servis. Průměrně teď povinné ručení vyjde podle společnosti Broker Consulting na zhruba 6720 korun.

Lidové noviny

Některé školy začínají učit s pomocí umělé inteligence. Píšou o tom Lidové noviny. Pedagogy ale novinka nenahradí, dětem má hlavně zatraktivnit výuku. Mezi oblíbené aplikace patří třeba generátory textu a obrazu. Projekt nazvaný AI dětem má žákům pomoct pochopit fungování a limity umělé inteligence.

Hospodářské noviny

Firmy zvládají splácet covidové úvěry. Všímají si toho Hospodářské noviny. Půjčky se státní garancí měly pomoct podnikatelům zasaženým protiepidemickými opatřeními. Banky ve dvou vypsaných programech poskytly zhruba 10 500 půjček. Podniky ke konci října nezvládaly splácet 113 úvěrů.

Právo

Do pražských kaváren a restaurací můžou zamířit i lidé, kteří by si to normálně nemohli dovolit. Deník Právo informuje o projektu nazvaném Místní místním, ve kterém veřejnost může lidem v nouzi v nejrůznějších podnicích zaplatit voucher. Zatím se do projektu zapojilo necelých 20 provozů.