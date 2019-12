Výběr z médií: pokuty za parkování, objev kostry medvíděte a nový e-shop pro armádu

Městské části Prahy vybírají na pokutách za parkování desítky milionů korun a částka je mnohem vyšší, než v celém loňském roce, věnuje se tématu deník E15. Hospodářské noviny se zabývají videohrou ze zemědělského prostředí, kterou se baví sami zemědělci. V pátečním vydání Práva se dozvíte, že Armáda ČR spouští nový interní e-shop. Více si přečtěte ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:15 6. prosince 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Modrá zona na parkování | Foto: Khalil Baalbaki

E15

Počet pokut za parkování v Praze stoupá. Na modrých zónách, které jsou určeny pro rezidenty, městské části loni vybraly na pokutách a výzvách 66 milionů korun. Letos je to už 157 milionů korun, a to ještě není konec roku. Deník E15 údaje zjišťoval od městských částí, které mají systém bez parkovacích lístků. Místo nich musí řidiči zadat do elektronických stojanů registrační značky vozidla. Parkování kontrolují monitorovací auta, která projíždějí ulicemi a snímají značky.

Mf Dnes

Amatérští jeskyňáři našli v Javoříčském krasu u Olomouce kostru medvíděte, která může být stará až tisíc let. Upozorňuje na to Mf Dnes. Nález je unikátní, protože další takovou neporušenou kostru se v Česku zatím najít nepodařilo. Většinou jsou kosti po jeskyních různě roztahané, kostry jsou porušené a nekompletní. Tato ale zůstala v původní posmrtné poloze. Jeskyňáři ji našli, když se jim podařilo proniknout do malého a doposud nepřístupného podzemního prostoru.

Deník

Ministerstvo průmyslu a obchodu uzákoní novou definici kilogramu jako základní jednotky hmotnosti. Mezinárodní prototyp kilogramu, fyzicky uložený ve Francii, totiž po letech část hmotnosti ztratil. Česko proto bude od příštího roku definovat kilogram podle hodnoty Planckovy konstanty. Tématu se věnuje páteční Deník.

Hospodářské noviny

Hospodářské noviny se věnují hře, která věrně napodobuje práci na zemědělském statku. Stala se totiž fenoménem nejen mezi fanoušky videoher, ale i mezi samotnými zemědělci. Tvůrci hry loni spustili i ligu, kde hráči soutěží o miliony korun. Hráč dostane přidělenou digitální půdu a tu má za úkol obdělávat. Od orby, osevu přes hnojení nebo sečení. Zároveň může chovat zemědělská zvířata, vyrábět vlastní stroje a řadu dalších věcí. Tvůrci simulátoru tvrdí, že 15 procent všech hráčů jsou skuteční zemědělci.

Právo

Armáda konečně startuje vlastní e-shop. To je titulek deníku Právo. Díky novému systému si vojáci budou moct pořizovat vybavení online. Doteď museli kvůli tomu osobně chodit do jednoho ze čtyř skladů v republice. Tam vystát frontu a často odejít s prázdnou. V současnosti systém ještě funguje tak, že aby vojáci nemuseli jezdit po jednom, tak je pošlou jejich posádky zájezdovým autobusem, jak vysvětluje Právo. Autobus je odveze do skladu, který je buď v Praze, Táboře, Brně a nebo ve Vyškově.