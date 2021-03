Výběr z médií: fyzické testy u policie, očkování u dětí a hazard se přesunul z kasin na internet

V pondělním tisku se dočtete, že policie navzdory koronaviru vyžaduje u nováčků, aby se prezenčně dostavili na testy. Informuje o tom Mf Dnes. Lidové noviny píšou, že se pandemie nezbavíme, dokud se neproočkují také děti. V Česku by se mohly vakcíny dočkat v roce 2022. Hazardéři se z heren přesunuli na internet, píšou Hospodářské noviny. Přibylo ale lidí, kteří se chtějí ze závislosti léčit. Více ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:26 15. března 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nováčci u policie navzdory musí navzdory koronaviru projít fyzickými testy (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Mf Dnes

Česká policie i přes pandemii trvá při náboru nováčků na fyzických a psychických testech - informuje Mf Dnes. Většina náborů sice teď funguje hlavně online, tyto testy ale musí policejní nováčci splnit prezenčně. Od kontroly fyzické zdatnosti naopak úplně upustila armáda.

Policistů je teď přes 40 a půl tisíce. To je o zhruba čtyři tisíce míň oproti plánovanému stavu. Podle mluvčího policejního prezidia Davida Schöna chybí lidé hlavně na základních útvarech – tedy policisté v uniformách. Ti jsou přitom teď nejvíc vytížení. 26 tisíc z nich kontroluje dodržování vládních opatření včetně zákazu cest mezi okresy.

Kvůli nákaze koronavirem nebo povinné karanténě je jich aktuálně mimo službu víc než dva tisíce. Nábor nováčků by se proto neměl zastavit.

Regionální deník

Náctiletí se přes sociální sítě vzájemně vyzývají k sebepoškozování – upozorňuje na to Regionální deník. Nebezpečné výzvy jsou populární hlavně na síti TikTok, kterou v Česku využívá přibližně třetina dětí. Ty při sebepoškozování natočí video a potom ho sdílejí. Takové výzvy ale můžou ohrozit zdraví dětí, jejich rodiče by proto měli být obezřetnější.

Náctiletí si v různých výzvách třeba vyvolávají mdloby nebo halucinace. Kvůli takovému pokusu museli lékaři hospitalizovat tři teenagery z Texasu. Při plnění podobné internetové výzvy desetiletá dívka z Itálie dokonce zemřela.

Odborníci podle deníku ale varují i před dalšími výzvami, jako je třeba focení vyzývavých póz za použití speciálního filtru. Ten videu dodá tlumené barevné světlo a z postavy je díky tomu vidět jen silueta. Filtr je ale možné jednoduše odstranit a pak je vidět, co dotyčný při natáčení měl nebo neměl na sobě.

Hospodářské noviny

Hazardéři se z heren přesunuli na internet - téma Hospodářských novin. Podle nich víc lidí navštěvuje třeba virtuální automaty. Jen za loňský rok na nich prosázeli zhruba 143 miliard korun. Přibylo ale taky lidí, kteří hledají pomoc při léčbě ze závislosti na hazardu.

Vládní opatření proti koronaviru nedovolují mít otevřeno hernám ani kasinům. To ale hráčům v sázení nebrání. Mnoho z nich se totiž z kamenných provozoven přesunulo na internet. Dokazují to data ministerstva financí.

Podle mluvčího resortu Šimona Blechy kompenzuje virtuální hazard alespoň částečně ztráty v kamenných provozovnách. Provozovatelé ale upozorňují, že z každého automatu musejí čtvrtletně platit 9200 korun na dani – a to i přes to, že jsou herny zavřené.

E15

Investoři i nájemci čím dál tím víc vyhledávají ekologicky šetrné budovy. Píše o tom pondělní deník E15. Podle nich bude zájem o ně do budoucna růst a navíc se stavby budov, které jsou šetrné k přírodě, vyplácí. Developeři se při stavění takzvaných zelených budov čím dál víc zaměřují právě i na logistická a výrobní centra.

Investoři od developerů častěji vyžadují různé mezinárodní certifikace, které standardizují produkty. Podle vedoucího investičního týmu v poradenské společnosti Cushman and Wakefield Michala Sotáka díky tomu investoři dopředu vědí, co dostávají.

Lidové noviny

Bez očkování dětí covid nezmizí – podle Lidových novin před tím varují epidemiologové. Upozorňují, že pokud zdravotníci proočkují jen dospělou populaci, virus se usadí právě u dětí. V Česku by se podle deníku očkování mohly dočkat už v roce 2022. Zdravotníci by vakcínu podávali nejprve dětem starším 12 let.

Děti by podle Lidových novin mohly dostat vakcínu od stejných firem, jako dospělí – a to Pfizer, Modernu nebo AstraZenecu. Podle dětské lékařky a místopředsedkyně České vakcinologické společnosti Hany Cabrnochové by očkování měly primárně dostat děti od 12 let výš. Právě ve věkové skupině nad 12 let je totiž vyšší procento těch, kterým se projevují příznaky.