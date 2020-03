Výběr z médií: náborová kampaň policie, pozemky kolem metra D a změna zemědělských postupů

V pátečním výběru z médií se dočtete, policie chystá novou náborovou kampaň, chybí jí na tři tisíce lidí. Největší podstav je dlouhodobě v Praze a středních Čechách. Píše to Mladá fronta Dnes. Pozemky kolem plánovaného metra D okamžitě zmizely z trhu. Skoupili je developeři. Všímá si toho regionální Deník.Deník Právo píše, že zemědělci mění kvůli klimatu své postupy. Více se dočtete ve výběru z médií, který sestavit radiožurnál. Praha 6:59 6. března 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Policie hledá tři tisíce lidí, chystá proto náborovou kampaň (ilustrační foto) | Foto: Jan Bachorík | Zdroj: Český rozhlas

Mladá fronta Dnes

Policie chystá novou kampaň, hledá tři tisíce lidí. To je téma Mladé fronty. Nedostatek policistů je hlavně na obvodních a místních odděleních. Náborové kampaně nepomáhají a dostatek lidí nelákají ani jednorázové finanční příspěvky.

Aktuálně má policie skoro tři tisíce volných pracovních míst. Největší podstav je dlouhodobě v Praze a středních Čechách. Naopak dostatek policistů mají například ve Zlínském nebo Olomouckém kraji. Podle mluvčího policejního prezidia Davida Schöna je málo policistů kvůli tomu, že pro lidi není toto zaměstnání atraktivní.

Regionální Deník

Pozemky kolem plánovaného metra D okamžitě zmizely z trhu. Tomu se věnuje regionální Deník. Skoupili je developeři a realitní investoři. Někteří mají pozemky zamluvené na několik let dopředu. U nových dopravních uzlů by měly vzniknout hlavně tisícovky bytů.

Praha zapůjčí dopravnímu podniku pozemky pro metro D. Nachází se například v Nuslích, Krči, Písnici Číst článek

Pro některé oblasti kolem budoucí trasy metra D už vznikají studie, které budou sloužit jako podklady pro změnu územního plánu. Týká se to zatím třeba Zálesí, Libuše nebo Písnice. Architekti a urbanisté berou v potaz nejenom záměry developerů, ale musí taky zmapovat, jakou další zátěž území ještě unese a jak tam bude řešena doprava.

E15

Tuzemské pivovary hledají další cesty, jak dostat do restaurací mladé zákazníky, všímá si deník E15. Do nových konceptů investují miliony korun. Postupně má hlavně na pražském trhu přibýt řada značkových nebo designových hospod. Majitelé s nimi chtějí proniknout i do regionů.

České pivovary přicházejí s novými koncepty, které by byly bližší mladým lidem. Do sortimentu proto zařazují třeba pivní speciály, o které má tato skupina obyvatel zájem. Majitelé pivovarů ale chtějí měnit taky třeba interiér hospod. Je podle nich důležité, aby prostředí působilo vzdušně a čistě.

Hospodářské noviny

Při vzniku nových českých filmů sice hrají velkou roli peníze od mecenášů, klíčové jsou ale finance od veřejných institucí. Takové téma rozebírají Hospodářské noviny. V poslední době je česká filmařská tradice taky víc podporována ze zdrojů mimo Českou republiku.

Státní fond kinematografie nemá peníze na pobídky. Hrozí, že Netflix nebude natáčet v Česku Číst článek

Pokud se některý z úspěšných podnikatelů rozhodne finančně přispět na některý film, většinou snímek nepodporuje opakovaně. U mecenášů jde obvykle o jednorázové akce. Film je pak taky financován z veřejných peněz od institucí, jako jsou Česká televize nebo Státní fond kinematografie.

Právo

Zemědělci mění kvůli klimatu své postupy. Průměrná teplota se zvyšuje a díky tomu se taky rychleji odpařuje voda. Pomoct by mohly nové technologie, které dokážou zhodnotit, jak by měli zemědělci v nových klimatických podmínkách hospodařit s hnojivy, pesticidy nebo zdroji vody. Téma deníku Právo.

Se změnami počasí a jejich dopady na zemědělství nebo krajinné plánování se s podporou Evropské unie zabývá třeba mezinárodní program Stargate. Do výzkumu zahrnuli vědci i Česko. Podle výzkumu stoupla hlavně na jižní Moravě průměrná roční teplota o víc než jeden a půl stupně.

Průměrné roční srážky se zase naopak snížily. Odborníci proto předpokládají, že zanedlouho bude v této oblasti podobné podnebí, jako třeba v Řecku, Chorvatsku nebo Itálii.