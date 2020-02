Výběr z médií: pravomoci policistů, spor o sochu u sv. Víta a falešné inzeráty na prodej bytů

V úterních novinách se dočtete, že policisté by řidičům neplatičům mohli zabavovat registrační značky. Informuje o tom deník E15. Potomci autorky sochy v katedrále svatého Víta hrozí církvi soudem, píše Deník N. A falešné inzeráty nabízejí na internetu byty bez vědomí jejich majitelů, varuje Mf Dnes. Více se dozvíte ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:31 4. února 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nové sousoší svatého Vojtěcha, Radima a Radly v chrámu svatého Víta | Foto: Frantisek Vlček/MAFRA | Zdroj: Profimedia

E15

Policisté a celníci by mohli řidičům, kteří odmítnou zaplatit neuhrazené pokuty z minulosti, zabavit registrační značky nebo nasadit botičku. Všímá si deník E15. Umožnit to mají novely zákonů o policii a celní správě, které poslalo ministerstvo vnitra do připomínkového řízení.

Deník N

Potomci autorky sochy v katedrále svatého Víta hrozí církvi soudem, zjistil Deník N. Dědicové sochařky Karly Vobišové-Žákové tvrdí, že církev nemá na sochu autorská práva a v katedrále ji nainstalovali bez jejich souhlasu. Chtějí, aby jim církev zaplatila nebo sochu odstranila. Rodina ale podle pražského arcibiskupství nikdy nedodala dokumenty dokládající, že práva na sochu vlastní.

Mf Dnes

Falešné inzeráty nabízejí na internetu byty bez vědomí jejich majitelů, ale pod jejich jménem. Upozorňuje Mf Dnes. Podvodníci se snaží vylákat ze zájemců o byt peníze za zálohu. Zneužívají přitom osobní údaje skutečných majitelů.

Hospodářské noviny

Nový posudek vrací do hry stavbu jezu u Děčína, píšou Hospodářské noviny. Dokument vyvrací závěry předloňské studie Národního parku České Švýcarsko. Ochránci přírody se obávají, že nová stavba naruší přírodní ráz říční krajiny.

Deník

Počet zubařů roste, přesto je bez péče stále spousta lidí. Příčinou je nerovnoměrné rozdělení stomatologů v regionech i narůstající časová náročnost moderní zubní péče, vysvětluje Deník.

Lidové noviny

Černý trh s léky na webu narůstá, dozvíte se v Lidových novinách. Na nelegální prodej sedativ, hypnotik a opioidů v prostředí skrytého internetu cílí i policie. Zvyšuje počet specialistů, kteří se na tuto trestnou činnost zaměřují.

Právo

Česká příroda přetéká turisty, téma pro Právo. Davy turistů ovlivňují, jak se v přírodě cítíme. Výzkum brněnské Mendelovy univerzity zjistil, že jsme v přírodě ochotni tolerovat skupinku maximálně dalších pěti lidí. Více už vzbuzuje odpor až znechucení.