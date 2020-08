Výběr z médií: lékaři ve vězení by mohli léčit, clo pro balíky a málo vyšetřovatelů leteckých nehod

V českých novinách se v pondělí dočtete, že odsouzení lékaři by mohli za mřížemi léčit spoluvězně. Píše o tom Deník N. Proclívat se podle deníku Právo nově budou muset i malé balíky. A v Česku ubývají vyšetřovatelé příčin leteckých havárií, informují Lidové noviny. Více si přečtěte ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 6:44 17. srpna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Odsouzený David Rath dlouhodobě žádá, aby směl ve vězení léčit a nosit bílý plášť se stetoskopem. | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rozhlas

Deník N

Odsouzení lékaři by v budoucnu mohli za mřížemi léčit své spoluvězně. Navrhuje to podle Deníku N šéf Vězeňské služby Petr Dohnal. Podle něj je lékařů ve vězeňství málo, a proto by je mohli nahradit odsouzení doktoři. Těch je teď za mřížemi zhruba devět. S návrhem na jejich zaměstnávání souhlasí ministerstvo spravedlnosti, naopak třeba Vrchní státní zastupitelství v Praze je proti. Jedním z uvězněných lékařů je například bývalý středočeský hejtman David Rath.

Rathovy džíny a zdravotní matrace? Ministerstvo kárá věznici i státní zástupkyni Bradáčovou Číst článek

Mf Dnes

Psi budou muset být nově zapsáni v centrálním registru, který budou provozovat veterináři. Upozorňuje na to Mf Dnes. Povinnost by měla platit od roku 2022. Už teď majitelé musejí nechat psy čipovat. Jenže čip obsahuje jen kód, a pokud ho chovatel nezapsal do některého ze soukromých registrů, nejsou v něm informace o zvířeti ani majiteli. Právě to by měla změnit nová centrální evidence.

Lidové noviny

V Česku ubývají vyšetřovatelé příčin leteckých havárií. Všímají si toho Lidové noviny. Podle nich současní inspektoři stárnou a mladí nemají o tuto práci zájem nebo nemají dostatečnou praxi. Leteckých nehod na našem území přitom přibývá. Jen loni to bylo o 18 procent víc než v předchozím roce.

Deník

Některé velké nádražní budovy na českých železnicích se v příštích měsících výrazně zmenší nebo zbourají. Plánuje to Správa železnic, podle které jsou některé z těchto budov zbytečně velké. Dočtete se o tom v Deníku.

Hospodářské noviny

Poptávka po kancelářských prostorech dramaticky klesá, ve druhém čtvrtletí to bylo meziročně o 21 procent. Podle Hospodářských novin je důvodem zvýšený zájem o práci z domova. Některé firmy v době epidemie nového koronaviru zavedly takzvaný home office a v tomto benefitu pro zaměstnance chtějí dál pokračovat. Společnosti proto začínají opouštět hlavně velké open space kanceláře.

Právo

Proclívat se nově budou muset i malé balíky, to je titulek deníku Právo. Od příštího července se u malých zásilek ze zemí mimo Evropskou unii v hodnotě do 22 eur, tedy 575 korun, bude muset platit DPH a podat celní prohlášení. Doteď tato povinnost platila jen pro balíky nad 22 eur.