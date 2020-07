Výběr z médií: respirátory pro druhou vlnu, dražší zemědělská půda a prodělávající církev

V pondělním výběru z médií se dočtete, že čeští výrobci zdravotnických pomůcek by poptávku v případě druhé vlny epidemie koronaviru neuspokojili, píše Deník N. Lidové noviny informují o rostoucí ceně zemědělské půdy. A katolická církev podle Práva prodělala na hotelech. Více se dočtete ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:08 13. července 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ilustrační foto | Foto: Rahel Patrasso | Zdroj: Reuters

Deník N

Čeští výrobci za poslední měsíce zvýšili kapacity na výrobu zdravotnických pomůcek. Poptávku státních institucí v případě druhé vlny epidemie koronaviru by ale uspokojit nedokázali. Zvládli by vyrobit jen dostatek respirátorů nejvyšší kategorie a ochranných štítů. Ukazuje to analýza ministerstva průmyslu a obchodu, o které píše Deník N.

Mf Dnes

Povodně ohrožují v Česku půl milionů lidí. Upozorňuje Mf Dnes. Protipovodňová opatření se podle listu zpožďují a lidé jdou riziku naproti výstavbou domů v záplavových oblastech. Například v okolí Opavy by velká voda mohla vyplavit až sedmnáct škol a školek, tři domovy pro seniory a také elektrické rozvodny nebo teplárny.

Lidové noviny

Rostoucí cena zemědělské půdy je téma pro Lidové noviny. Podle analýzy společnosti Farmy.cz se za první letošní pololetí zvedla o dvě procenta a na konci června byla průměrná tržní cena 255 tisíc korun za hektar. Hlavním důvodem zdražování je očekávané zrušení daně z nabytí nemovitosti.

Hospodářské noviny

Pražské hotely zasáhla pandemie koronaviru téměř nejvíc z celé EU. Zjistila to srovnávací studie poradenské společnosti Cushman & Wakefield, které se věnují Hospodářské noviny. Výnosy se podle ní hoteliérům v hlavním městě od ledna do května meziročně propadly o dvě třetiny. Hůř na tom byly jen hotely v Římě.

Právo

Katolická církev prodělala na hotelích, dočtete se v Právu. Pražské arcibiskupství se například zbavuje zámku v Mostově u Chebu, který přestavělo na luxusní ubytovací zařízení. Církev počítá ztráty i kvůli kůrovcové kalamitě nebo výpadku kostelních sbírek kvůli epidemii koronaviru.