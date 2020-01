Výběr z médií: nenávistné komentáře na sociálních sítích, rychlejší stavba metra D a český pas pro cizince

V pondělních novinách se dočtete, že nenávisti na sociálních sítích stále přibývá. Tématu se věnuje Deník N. Praha chce podle deníku E15 významně zrychlit stavbu nové linky metra D. A získat český pas bude pro cizince obtížnější, píší Lidové noviny. Více se dozvíte ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:06 13. ledna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ilustrační foto | Zdroj: Fotobanka Profimedia

E15

Praha chce významně zrychlit stavbu nové linky metra D, tématu se věnuje deník E15. Město ke konci minulého roku požádalo o stavební povolení na úsek Pankrác – Nové Dvory. A náměstek primátora pro dopravu Adam Scheinherr z uskupení Praha Sobě očekává, že ho Praha letos získá. Stále ale není jasné, z čeho chce Praha stavbu zaplatit. Scheinherr už v minulosti uvedl, že Praha zvládne sehnat nejvýš 40 procent celkových nákladů.

Deník N

Nenávisti na sociálních sítích stále přibývá. Píše o tom Deník N. Znepokojená ombudsmanka Anna Šabatová si proto nechala vypracovat studii o tom, kdo příspěvky plné xenofobie a výhrůžek na internet nejčastěji dává. Z dokumentu vyplývá, že je typicky píšou dosud netrestaní muži středního věku. Výhrůžky podle analýzy nejčastěji míří na Romy – a to v polovině případů. Ve čtvrtině jsou pak terčem muslimové a v devíti procentech uprchlíci, píše Deník N.

Mf Dnes

Část kamionů se po zpoplatnění dalších úseků silnic první třídy přesunula na dosud nezpoplatněné úseky. Zjistila to Mf Dnes. Silnice s mýtným se totiž dají často objet. Obcím na objízdných trasách to ale vadí. Ministerstvo dopravy chce nyní s kraji jednat. A nevylučuje, že zpoplatní i další úseky. Může k tomu dojít již v červenci, novinám to řekl ministr dopravy Vladimír Kremlík za ANO. Od prvního ledna je nově zpoplatněno přes 860 kilometrů silnic první třídy. Mýto platí pro automobily a autobusy nad 3,5 tuny.

Lidové noviny

Získat český pas bude pro cizince obtížnější. Ministerstvo vnitra připravilo novelu, která po žadatelích o české občanství požaduje nově přestupkovou bezúhonnost a dostatek financí na živobytí. Tématu se věnují Lidové noviny. Podle vládní zmocněnkyně pro lidská práva Heleny Válkové z ANO mělo Česko dosud velmi benevolentní podmínky pro získání občanství. Novela má většinovou podporu i mezi dalšími parlamentními stranami. České pasy jsou jedny ze světově deseti nejsilnějších, připomínají Lidové noviny. Občan Česka může bez víza vycestovat do stovky zemí.

Hospodářské noviny

V Česku se za posledních deset let skoro ztrojnásobil počet zahraničních pracovníků. Teď jich u českých podniků oficiálně pracuje přes 640 tisíc, další přitom ve statistikách nejsou, protože pracují načerno. Cizince do Česka láká nebývalý růst ekonomiky, na trhu je totiž nedostatek pracovní síly. To se ale pomalu mění. Ekonomika začíná zpomalovat a počet zahraničních zaměstnanců se tak blíží svému limitu, píšou Hospodářské noviny.

Právo

Rodiče dětí, které často bezdůvodně nechodí do školy, by mohly přijít o dávky na bydlení. V návrhu revize dávek to poslancům sociálního výboru představila ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová z ČSSD. Maximální hranice by byla sto zameškaných hodin z jiných než zdravotních důvodů za pololetí. Pak by rodiče o příspěvek přišli. Tématu se věnuje Právo.