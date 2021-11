Výběr z médií: firmy zvažují příspěvek za práci z domova i nárůst falešných bankovek

V pondělním tisku se dočtete, že některé firmy s ohledem na šířící se koronavirus v Česku opět přechází na práci z domova. Zvažují přitom, že by zaměstnancům proplácely příspěvek na energie, píší Hospodářské noviny. Fakultní nemocnice Bulovka bude mít své asistenty onkologické péče, upozorňuje na to pondělní Právo. V době pandemie v tuzemsku přibylo padělaných bankovek, všímají si Lidové noviny. Více přináší přehled sestavený Radiožurnálem. Praha 6:51 1. listopadu 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Firmy se vrací k práci z domova | Zdroj: Fotobanka Pixabay

Hospodářské noviny

Zaměstnavatelé v Česku se znovu vrací k práci z domova. Některé firmy teď podle Hospodářských novin řeší, jestli svým zaměstnancům budou vyplácet příspěvek na energie za práci na homeoffice. Zaměstnanci na nich za každý pracovní den strávený doma zaplatí o minimálně šest korun víc. Většina firem, které noviny oslovily, ale o proplacení elektřiny neuvažují. Některé společnosti pak o tom chtějí se svými pracovníky diskutovat.

E15

Výdaje státu na důchodu loni rekordně rostly. Tématu se věnuje E15. Meziroční zvýšení v roce 2020 dosáhlo pěti desítek miliard korun – tedy historického maxima. Během vlády Andreje Babiše (ANO) se výdaje na penze zvýšily o víc než sto miliard korun. A výdaje nejspíš dramaticky porostou letos i v dalším roce. Stát si tak pravděpodobně na důchody bude muset dál půjčovat. Současné tempo kritizuje například Eva Zamrazilová z Národní rozpočtové rady nebo některé opoziční strany.

Lidové noviny

V Česku přibývá padělaných bankovek, informují Lidové noviny. Česká národní banka jich letos zadržela rekordní počet. Od počátku roku do konce září odhalila přes 5800 falešných bankovek, přitom loni to za stejné období bylo zhruba 700 kusů. Mezi padělky jsou jak české koruny, tak eura nebo americké dolary. Za tak velkým nárůstem stojí mimo jiné květnová akce Národní centrály proti organizovanému zločinu, vysvětlují Lidové noviny.

V Česku padělky vyrábí většinou jednotlivci nebo amatérské skupiny. Podle Lidových novin nejčastěji padělají českou dvoutisícovku. V době epidemie koronaviru si falešnými bankovkami začali vydělávat taky narokomani.

Mf Dnes

Česko obkroužené silnicemi, to je titulek pondělní Mf Dnes. V článku píše, kde by se v následujících třiceti letech mohlo stavět. Ředitelství silnic a dálnic plánuje propojit krajská města. Ještě ale není úplně jasné, která města to budou. Během příštího roku by pak mělo být jasné, v jaké podobě budou nová spojení vznikat.

Regionální deník

Firmy volají po zvýšení příspěvku na zaměstnání osob s hendikepem, podotýká Regionální deník. Základní výše zůstává 13 600 korun. Loni se v průběhu roku podpora na zaměstnání osob se zdravotním postižením zvyšovala dvakrát – a to pokaždé o 800 korun. Naopak letos se firmy růstu státní podpory nedočkaly. Zaměstnavatelé proto požadují, aby se výše limitu vypočítávala například podle minimální mzdy.

Právo

Fakultní nemocnice Bulovka bude mít své asistenty onkologické péče, upozorňuje na to pondělní Právo. Pacientům vysvětlí postup často náročné a zdlouhavé léčby. Zdravotníkům potom uleví od velkého množství administrativní činnosti. Asistenti se do provozu nemocnice zapojí na jaře příštího roku. Nemocnice si od začlenění asistentů do onkologické péče slibuje také zefektivnění jejího fungování.