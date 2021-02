Výběr z médií: prodloužení pracovní doby pošťáků, obnovení exekucí nebo otevřená restaurace v Liberci

Česká pošta ruší benefit, který snížil počet odpracovaných hodin na plný úvazek. Informuje o tom deník E15. V pondělí končí dočasný zákaz exekucí na movité věci i nemovitosti, píše regionální Deník. Navzdory zákazu má otevřeno liberecká restaurace, které své hosty vykazuje jako návštěvníky penzionu, zjistil deník Mf Dnes. Více v pravidelném výběru z médií, který připravil Radiožurnál. Praha 7:20 1. února 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Česká pošta zrušila po dvaceti letech benefit pro pošťáky (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

E15

Pošťáci budou muset pracovat déle - to je pondělní titulek deníku E15. Kvůli špatným hospodářským výsledkům totiž Česká pošta zrušila benefit, díky kterému zaměstnanci na plný úvazek pracovali 37,5 hodiny týdně místo 40 hodin. Benefit existoval v podniku více než dvacet let.

Za zrušením benefitu částečně stojí podle deníku E15 i fakt, že pošta a odbory nemají od roku 2019 sjednanou kolektivní smlouvu. Jednotlivé odborové organizace se totiž zatím neshodly na tom, jak by měla vypadat.

Mf Dnes

Liberecká restaurace má přes zákaz otevřeno pro hosty a na jídlo tam chodí místní smetánka, zjistil deník Mf Dnes. Restaurace návštěvníky podle deníku vykazuje jako hosty penzionu. Policie ale zatím v hospodě nezasáhla. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO chce kvůli tomu mluvit s policejním prezidentem Janem Švejdarem.

Když si reportéři Mf Dnes v restauraci sedli ke stolu, servírka je požádala o IČO firmy, aby je mohla ubytovat. Bílý mlýn totiž podle deníku lidi v restauraci vykazuje jako hosty, kteří přijeli na služební cestu a v penzionu se ubytovali. Restaurace takto podle deníku funguje už několik týdnů.

Deník

Dočasný zákaz exekucí na movité věci a nemovitosti, ve kterých mají dlužníci trvalý pobyt, skončil. Připomíná regionální Deník. Počet exekucí tak teď i kvůli trvajícím koronavirovým omezením může výrazně narůst. Toho se podle deníku obávají organizace, které lidem v existenčních potížích pomáhají.

Česká asociace povinných tak navrhuje, aby vláda stopku na exekuce prodloužila alespoň do konce března. Moratorium kabinet vyhlásil už loni na jaře a znovu platilo od poloviny listopadu. Vláda se tak snažila ulevit lidem postiženým důsledky koronavirové epidemie.

Hospodářské noviny

Státní úředníci do kanceláře chodí i při epidemii koronaviru, upozorňují Hospodářské noviny. Práci z domova ve státních úřadech totiž podle deníku často komplikuje nedostatečné technické vybavení a slabá digitalizace.

Do kanceláře chodí například většina zaměstnanců České správy sociálního zabezpečení. Nejen proto, že musí obsluhovat klienty na přepážce. Tiskového oddělení úřadu Hospodářským novinám řeklo, že práci z domova brání taky bezpečnost dat, se kterými úředníci pracují.

Hrot

Čeští velkopodnikatelé stále častěji investují stovky milionů korun do vzdělávání. Tématem se zabývá týdeník Hrot. Miliardáři budují soukromé školy, nabízejí stipendia, ale podporují taky vzdělávací projekty. K investicím je motivuje starost o vzdělání vlastních dětí i národa, altruismus i ambice zanechat po sobě i něco jiného než jen fungující firmy.

Kromě budování škol miliardáři často nabízí i stipendia pro talentované nebo sociálně znevýhodněné studenty. Kellnerova nadace například uvádí, že stipendii podporuje třetinu studentů, kteří studují na soukromém osmiletém gymnázium v Babicích u Prahy.

Právo

Vloupání do domácností loni ubylo. Podle deníku Právo to nesouvisí jen s tím, že jsou lidé poslední rok víc doma. Počet případů klesá dlouhodobě. Za loňský rok policie eviduje necelých 1900 vykradených bytů. To je o polovinu méně než před pěti lety. Škody i přesto jdou stále do stovek milionů. Zloději nezřídka způsobí větší škodu tím, že něco rozbijí, než samotnou krádeží.