Výběr z médií: nové posudky na otravu řeky Bečvy, rostoucí ceny bytů a nedostatek čipů

V českém tisku se v pondělí dočtete o nových znaleckých posudcích, které se zaměřují na otravu řeky Bečvy. Podle nich je na vině společnost Energoaqua, píší Hospodářské noviny. Mf Dnes informuje o rostoucích cenách bytů a nemovitostí i mimo velké metropole. Na vesnicích a v menších městech vyhledávají bydlení především mladé páry a bezdětní. Více se dočtete ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:29 4. října 2021

Hospodářské noviny

Podle zjištění dvou znaleckých posudků otrávily Bečvu jedy uniklé z rožnovské čističky Energoaqua. Píší o tom Hospodářské noviny. Energoaqua je podle odborníků, kteří posudky sepsali, viníkem zejména na základě porovnání vzorků odebraných z řeky v době havárie a těmi přímo z čističky. Oba totiž shodně obsahovaly šestimocný chrom, který se u jiných potenciálních zdrojů znečištění řeky neobjevil. Posudky jsou neveřejné.

Mf Dnes

Ceny bydlení dál rostou i mimo velká města, upozorňuje Mf Dnes. Lidi se často za bydlením do menších měst nebo vesnic vydávají zejména kvůli vysokým cenám domů a bytů v metropolích. Jsou navíc ochotni za prací do větších měst dojíždět stále dál. I v menších městech ale ceny nemovitostí podle deníku rostly podobně jako ve městech, za posledních deset let zhruba o dvě třetiny.

E15

Nedostatek čipů a rostoucí poptávka po nich zvyšují hodnotu jejich výrobců. Akcie některých firem se a poslední rok zhodnotily o 67 %, všímá si pondělní deník E15. Poptávka po polovodičích sice během pandemie krátkodobě poklesla například v automobilovém průmyslu, v oblasti výpočetní a mobilní techniky ale dál rostla.

Lidové noviny

V České republice přibývá žen zaměstnaných v oblasti IT, informují Lidové noviny. Může za to i pandemie koronaviru, která u žen zájem o obor informačních technologií zvýšila. Nejvíc žen se pro zaměstnání v této oblasti podle neziskové organizace Czechitas rozhodne ve věku od 31 do 45 let. Zpravidla jde o ženy s několikaletou praxí z jiných oborů, které například hledají nové zaměření po návratu z mateřské dovolené.

Regionální Deník

V českých obcích roste zájem o radary pro úsekové měření rychlosti. Píše o tom Regionální Deník. V polovině letošního roku evidoval Český metrologický institut 180 radarů a další měřené úseky se podle něj chystají. Před třemi lety jich přitom bylo 118. Rostoucí počet úsekových radarů v Česku potvrdil deníku i ředitel institutu Jiří Tesař. Podle něj jich je ale stále výrazně míň než zařízení měřících okamžitou rychlost vozidla.

Právo

Nevyvedená sezona, dokonce jedna z nejhorších v posledních letech. Tak podle deníku Právo hodnotí letošní houbařskou sezónu milovníci hub po celé republice. Mykologové to odůvodňují sušším počasím a častějším větrem, což ovlivnilo podmínky v lesích. Zlepšit by se navíc situace neměla ani na podzim.