Výběr z médií: poukazy na rekreaci, 400 tisíc nezaměstnaných nebo čistější vzduch nad Českem

Ve čtvrtečním výběru z médií se dočtete, že domácí cestovní ruch by mohly nastartovat poukazy na rekreaci pro zaměstnance. Podle Hospodářských novin je připravuje ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO). Na 400 tisíc lidí bude v Česku nezaměstnaných. S odvoláním na průzkum to deníku E15 řekl předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula. Více si přečtěte ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:38 16. dubna 2020

E15

Na 400 tisíc lidí v Česku bude nezaměstnaných. S odvoláním na průzkum odborové centrály to deníku E15 řekl předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula. Nic na tom podle něj nemění, že teď je trh práce až na výjimky stabilizovaný a masové propouštění nenastalo.

Hospodářské noviny

Majitelé hotelů, penzionů nebo restaurací počítají kvůli pandemii koronaviru ztráty v desítkách miliard korun, shrnují Hospodářské noviny. Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO) připravuje systém poukazů na rekreaci pro zaměstnance. Podle její představy má nastartovat domácí cestovní ruch.

Deník N

Vláda zatím zprovoznění sportovních kroužků neplánuje, i když by to mnozí rodiče uvítali, podotýká Deník N. Mrzí to taky některé trenéry. Třeba Richard Havlík, který trénuje mladší dorost fotbalového klubu Admira Praha, si myslí, že tréninky se určitě dají rozložit do několika menších skupinek. Dětem podle něj pohyb chybí.

Regionální Deník

Od prvního zaznamenaného případu úmrtí s novým koronavirem 22. března zemřelo průměrně denně s nemocí covid-19 sedm lidí. Píše to regionální Deník v souvislosti s úterním prohlášením ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO), že nemocnice můžou začít obnovovat i běžnou péči o pacienty. Kvůli koronaviru byla omezená. Nezbytnou a často neodkladnou péči totiž potřebují pacienti s nemocemi, na které dlouhodobě umírá mnohonásobně více lidí než aktuálně kvůli koronaviru.

Mf Dnes

Bezkontaktní teploměry, po kterých je teď velká sháňka, jsou sice drahé, ale při měření velmi nespolehlivé. Upozorňuje na to Mf Dnes. Ta si nechala provést test různých teploměrů. Z pěti testovaných teploměrů, které po takzvaném naskenování čela ukážou za pár sekund tělesnou teplotu, ani jeden neměřil přesně. Všechny si v průměru přidaly nejméně jeden stupeň Celsia navíc, ty nejproblematičtější ukázaly teplotu o dva stupně vyšší.

Právo

Vzduch nad Českem se pročistil, píše deník Právo. Koncentrace oxidu dusičitého klesla za dobu vládních omezení kvůli epidemii koronaviru. Deník porovnával družicové snímky znečištění vzduchu z období od 16. března letošního roku a se stejným obdobím loni.

Lidové noviny

Do dvou týdnu by se mohlo rozhodnout, jestli se česká vláda ujme záchrany firmy Smartwings, pod kterou patří i dřív státní České aerolinie. Lidovým novinám to řekl ministr dopravy Karel Havlíček (za ANO). Ve hře je několik variant. Například jištění půjčky, nákup akcií aerolinek nebo pomoc zevnitř. Překážkou vládní pomoci může být, že bezmála poloviční podíl ve Smartwings drží čínská skupina CITIC. Ta ale s českými manažery společnosti skoro nekomunikuje.