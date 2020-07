Výběr z médií: ekologické hospodaření u Prahy, dávková turistika ze Slovenska a útoky na bankomaty

Praha hodlá prodat téměř 400 hektarů zemědělských pozemků na ekologické hospodářství. Nejvíc jich podle Hospodářských novin dostane agentura Median, která dělá zejména průzkumy trhu. Podle dat Agentury pro sociální začleňování dávková turistika ze Slovenska do Česka neexistuje. Upozorňuje na to Deník N. A banky vypínají část starších bankomatů kvůli hackerským útokům, píše Mf Dnes. Více se dočtete ve výběru z médií, který připravil Radiožurnál. Praha 6:46 24. července 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nejvíc polí na okraji Prahy má získat agentura Median (ilustrační foto) | Foto: David W Cerny | Zdroj: Reuters

Mf Dnes

Na evropské bankomaty útočí hackeři. S takovým článkem přichází páteční vydání Mf Dnes. Banky proto část starších bankomatů vypínají. Banka s druhým nejvyšším počtem klientů v Česku - ČSOB - jich odstavila téměř sto. Útoky zaznamenala i Raiffeisenbank. Podle bank se lidé o peníze bát nemusí - hackeři totiž vybírají peníze přímo z bankomatů a ne z kont klientů.

Interaktivní mapa bytové nouze: Prahu trápí bezdomovectví, Ostravu byty v žalostném stavu Číst článek

Podle deníku to jsou útoky proti bankomatům nejstarší generace výrobce Diebold Nixdorf. Přístroje jsou staré osm až devět let a z trhu postupně mizí. Z téměř 5 700 bankomatů v Česku je takto starých přístrojů pouze zlomek. Útoky přesto můžou vyvolat komplikace pro lidi zejména v menších obcích.

Deník N

Dávková turistika ze Slovenska do Česka je mýtus. Ukazují to data Agentury pro sociální začleňování, o kterých píše páteční Deník N. Někteří starostové přitom tvrdí, že se část Romů ze Slovenska stěhuje za sociálními dávkami do Česka. A zavádí proto bezdoplatkové zóny. To je i případ Karviné. Jenže podle agentury to je zanedbatelné množství a počet takových dávek v posledních letech klesá.

Podle Agentury pro sociální začleňování pobíralo dávky před třemi lety asi 2,4 procenta slovenských občanů ze 142 tisíc vyplacených příspěvků. O dva roky později bylo toto číslo podle Deníku N ještě nižší. Agentura zkoumala počet vyplacených příspěvků na živobytí, mimořádné okamžité pomoci, doplatku a příspěvku na bydlení.

E15

Česká vláda se kvůli koronaviru chystá změnit některé klíčové zákony. Mezi ty patří třeba ústavní zákon o bezpečnosti, krizový zákon nebo zákon o ochraně veřejného zdraví. Podle vicepremiéra a ministra vnitra Jana Hamáčka z ČSSD by k tomu mohlo dojít po prázdninách. Řekl to deníku E15.

Problémem voleb a karantény se bude zabývat pracovní skupina. Hamáček připustil i jejich odložení Číst článek

Vláda chce uzákonit třeba celostátní stav nebezpečí. Ten by byl mírnější variantou stavu nouze. Stav nebezpečí můžou nyní vyhlásit hejtmani, vládě k tomu ale zákonná pravomoc chybí. Podle Jana Hamáčka chce kabinet jasně popsat, co bude možné během stavu nouze a co během stavu nebezpečí.

Změnit chce vláda i zákon o ochraně veřejného zdraví. Nově by obsahoval upřesněná pravidla pro domácí karanténu nebo pravomoc hygieniků. Změna se chystá i v normě o zadávání veřejných zakázek. Podle nové výjimky by nebylo nutné vypsat zadávací řízení při nákupu třeba roušek nebo respirátorů pro státní hmotné rezervy. A nový krizový zákon má jasně popsat, kdo řídí Ústřední krizový štáb.

Právo

Tři nové kolejové exponáty získalo Národní technické muzeum v Chomutově. A to zhutňovač štěrku, unikátní prototyp přívěsného motorového vozíku a sněhový pluh. Deník Právo připomíná, že v Chomutově je největší sbírka kolejových vozidel v republice.

Hospodářské noviny

Pražský magistrát nabídl k ekologickému hospodaření téměř 400 hektarů zemědělských pozemků. Nejvíce z nich získá agentura Median, která uspěla s nejvyšší nabídkou - za jeden hektar zaplatí 5 100 korun ročně. Zjistili to Hospodářské noviny, které mají k dispozici výsledky výběrových řízení. Definitivně to ale ještě musí schválit pražská rada.

Babiš s Hřibem se domlouvali na směně pozemků i budoucnosti vládní čtvrti. Stát Praze přispěje na okruh Číst článek

Náměstek primátora Petr Hlubuček ze STANu řekl, že Praha na pronájmech neprodělá. Některé nabídky jsou podle něj vyšší, než jak tomu bylo u předchozích nájemců. Ti přitom hospodařili za použití chemických postřiků i umělých hnojiv. Právě to chce magistrát změnit. Místo velkých polí mají vzniknout menší zemědělské oblasti o rozloze maximálně pěti hektarů. Mezi nimi má být více remízků a zelených pásů.

Agentura Median je známá hlavně průzkumy trhu. Už od roku 2004 ale vlastní i Biofarmu Zelený Dvůr na okraji Dolních Počernic.

Deník

Na osmi místech u silnic v Pardubickém kraji instaluje hejtmanství tabule s názvem Historická hranice Čech a Moravy. V pátečním vydání o tom píše regionální Deník. Podle pardubického hejtmana Martina Netolického to budou klasické hnědé turistické poutače. Podle hejtmana je povolení pravomocné a schválené policií.

Pardubický kraj tak reaguje na partyzánskou akci dvou historiků. Ti v noci na 1. května potají namalovali na dvě silnice u Svitav bílé čáry. U nich byl popis odkazujícím na historickou hranici Čech a Moravy. Kvůli tomu na ně Ředitelství silnic a dálnic podalo trestní oznámení. To ale bylo odloženo a změněno na přestupek. Za něj dostali od svitavského městského úřadu napomenutí.